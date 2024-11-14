Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды в 17,39 рубля на акцию
СД "Татнефти" рекомендовал дивиденды за третий квартал в 17,39 рубля на акцию
Эмблема нефтяной компании "Татнефть". Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 17,39 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, внеочередное собрание акционеров намечено на 19 декабря, сообщает компания.
"О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 9 месяцев 2024 года и порядке их выплаты: произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: на одну привилегированную акцию в размере 17 рублей 39 копеек; на одну обыкновенную акцию в размере 17 рублей 39 копеек", - говорится в сообщении.
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Внеочередное собрание акционеров "Татнефти" по вопросу выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев состоится 19 декабря в заочной форме. В случае отсутствия кворума собрания акционеров 19 декабря повторное планируется созвать 26 декабря с такой же повесткой, уточнили в компании.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 8 января.
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