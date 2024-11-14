https://ria.ru/20241114/tatneft-1983726464.html

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды в 17,39 рубля на акцию

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды в 17,39 рубля на акцию - РИА Новости, 14.11.2024

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды в 17,39 рубля на акцию

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 17,39 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:23

2024-11-14T13:23

2024-11-14T13:23

экономика

россия

татнефть

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 17,39 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, внеочередное собрание акционеров намечено на 19 декабря, сообщает компания. "О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 9 месяцев 2024 года и порядке их выплаты: произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: на одну привилегированную акцию в размере 17 рублей 39 копеек; на одну обыкновенную акцию в размере 17 рублей 39 копеек", - говорится в сообщении. Внеочередное собрание акционеров "Татнефти" по вопросу выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев состоится 19 декабря в заочной форме. В случае отсутствия кворума собрания акционеров 19 декабря повторное планируется созвать 26 декабря с такой же повесткой, уточнили в компании. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 8 января.

https://ria.ru/20241011/neft-1977677114.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, татнефть