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Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды в 17,39 рубля на акцию - РИА Новости, 14.11.2024
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13:23 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/tatneft-1983726464.html
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды в 17,39 рубля на акцию
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды в 17,39 рубля на акцию - РИА Новости, 14.11.2024
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды в 17,39 рубля на акцию
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 17,39 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:23
2024-11-14T13:23
экономика
россия
татнефть
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 17,39 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, внеочередное собрание акционеров намечено на 19 декабря, сообщает компания. "О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 9 месяцев 2024 года и порядке их выплаты: произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: на одну привилегированную акцию в размере 17 рублей 39 копеек; на одну обыкновенную акцию в размере 17 рублей 39 копеек", - говорится в сообщении. Внеочередное собрание акционеров "Татнефти" по вопросу выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев состоится 19 декабря в заочной форме. В случае отсутствия кворума собрания акционеров 19 декабря повторное планируется созвать 26 декабря с такой же повесткой, уточнили в компании. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 8 января.
https://ria.ru/20241011/neft-1977677114.html
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экономика, россия, татнефть
Экономика, Россия, Татнефть
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды в 17,39 рубля на акцию

СД "Татнефти" рекомендовал дивиденды за третий квартал в 17,39 рубля на акцию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭмблема нефтяной компании "Татнефть"
Эмблема нефтяной компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Эмблема нефтяной компании "Татнефть". Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 17,39 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, внеочередное собрание акционеров намечено на 19 декабря, сообщает компания.
"О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 9 месяцев 2024 года и порядке их выплаты: произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: на одну привилегированную акцию в размере 17 рублей 39 копеек; на одну обыкновенную акцию в размере 17 рублей 39 копеек", - говорится в сообщении.
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Внеочередное собрание акционеров "Татнефти" по вопросу выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев состоится 19 декабря в заочной форме. В случае отсутствия кворума собрания акционеров 19 декабря повторное планируется созвать 26 декабря с такой же повесткой, уточнили в компании.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 8 января.
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