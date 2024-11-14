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В Госдуме предложили запретить продажу услуг тарологов - РИА Новости, 14.11.2024
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11:50 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/taro-1983698329.html
В Госдуме предложили запретить продажу услуг тарологов
В Госдуме предложили запретить продажу услуг тарологов - РИА Новости, 14.11.2024
В Госдуме предложили запретить продажу услуг тарологов
Депутат Госдумы Андрей Свинцов высказался о запрете услуг тарологов на законодательном уровне после личного посещения сеанса, пишет "Парламентская газета". РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:50
2024-11-14T11:50
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Свинцов высказался о запрете услуг тарологов на законодательном уровне после личного посещения сеанса, пишет "Парламентская газета"."Интерес к Таро в России достиг уровня массового психоза и по-прежнему набирает обороты", - высказался политик.Он предложил законопроект, который запретит рекламу и заблокирует ресурсы, где публикуются предложения таких гаданий за деньги, сообщает издание.Парламентарий лично посетил сеанс с участием женщины-таролога, но результаты гадания и обещание предсказать будущее на три месяца вперед не убедили его в честности результатов."По тому, что и как она говорила, было видно, что все это полная ерунда", — прокомментировал Свинцов.Популярность услуг тарологов за 2024 год выросла более чем на 70% по сравнению с 2023 годом.
https://ria.ru/20241114/inoagenty-1983651934.html
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россия, андрей свинцов, госдума рф
Россия, Андрей Свинцов, Госдума РФ
В Госдуме предложили запретить продажу услуг тарологов

Депутат Свинцов хочет запретить продажу услуг тарологов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Свинцов высказался о запрете услуг тарологов на законодательном уровне после личного посещения сеанса, пишет "Парламентская газета".
"Интерес к Таро в России достиг уровня массового психоза и по-прежнему набирает обороты", - высказался политик.
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Он предложил законопроект, который запретит рекламу и заблокирует ресурсы, где публикуются предложения таких гаданий за деньги, сообщает издание.
Парламентарий лично посетил сеанс с участием женщины-таролога, но результаты гадания и обещание предсказать будущее на три месяца вперед не убедили его в честности результатов.
"По тому, что и как она говорила, было видно, что все это полная ерунда", — прокомментировал Свинцов.
Популярность услуг тарологов за 2024 год выросла более чем на 70% по сравнению с 2023 годом.
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