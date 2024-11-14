https://ria.ru/20241114/switchblade-1983645648.html
Расчет ЗРК "Оса" уничтожил барражирующий боеприпас Switchblade
Расчет ЗРК "Оса" уничтожил барражирующий боеприпас Switchblade - РИА Новости, 14.11.2024
Расчет ЗРК "Оса" уничтожил барражирующий боеприпас Switchblade
Военнослужащие расчёта зенитного ракетного комплекса "ОСА – АКМ" группировки войск "Центр" уничтожили барражирующий боеприпас американского производства... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T05:07
2024-11-14T05:07
2024-11-14T05:07
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Военнослужащие расчёта зенитного ракетного комплекса "ОСА – АКМ" группировки войск "Центр" уничтожили барражирующий боеприпас американского производства Switchblade ВСУ на красноармейском направлении, обеспечив безопасность подразделений группировки, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых задач по прикрытию позиций подразделений за последний месяц военнослужащие расчета ЗРК "ОСА – АКМ" группировки уничтожили около 30 разведывательных и ударных беспилотников ВСУ, такие как "Фурия", "Лелека", "Баба-яга", а также барражирующие боеприпасы американского производства "Switchblade", - говорится в сообщении. Расчеты ЗРК "ОСА – АКМ" прикрывают районы дислокации личного состава, техники и сосредоточения штурмовых подразделений. "Мы обнаружили чужую цель на удалении 5 километров от нас, доложили, дали пуск, уничтожили", - говорит начальник расчета ЗРК "Оса" Игорь, слова которого приводит российское военное ведомство. "Боремся с дронами, постоянно выезжаем на задачи. Нахожу цель по азимуту, после этого ведем ее на автозахвате. Сбивали уже много чего: "Лелеки", "Фурии", "Валькирии"; работаем в основном по разведывательным беспилотникам", - дополняет командира старший оператор ЗРК "Оса" с позывным "Амур" которого также цитирует ведомство. Специфика вооружения и радиолокационного оборудования комплекса позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные беспилотные летательные аппараты противника на дистанции более 10 километров. Расчеты ЗРК "ОСА – АКМ" надежно контролируют воздушное пространство, обеспечивая безопасность подразделений группировки войск "Центр", не допуская проникновения вражеских беспилотников, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20241114/bespilotniki-1983643482.html
https://ria.ru/20241114/su-34-1983645377.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет ЗРК "Оса" уничтожил барражирующий боеприпас Switchblade
Расчет "Осы" группировки "Центр" уничтожил барражирующий боеприпас Switchblade
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Военнослужащие расчёта зенитного ракетного комплекса "ОСА – АКМ" группировки войск "Центр" уничтожили барражирующий боеприпас американского производства Switchblade ВСУ на красноармейском направлении, обеспечив безопасность подразделений группировки, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевых задач по прикрытию позиций подразделений за последний месяц военнослужащие расчета ЗРК "ОСА – АКМ" группировки уничтожили около 30 разведывательных и ударных беспилотников ВСУ, такие как "Фурия", "Лелека", "Баба-яга", а также барражирующие боеприпасы американского производства "Switchblade", - говорится в сообщении.
Расчеты ЗРК "ОСА – АКМ" прикрывают районы дислокации личного состава, техники и сосредоточения штурмовых подразделений.
"Мы обнаружили чужую цель на удалении 5 километров от нас, доложили, дали пуск, уничтожили", - говорит начальник расчета ЗРК "Оса" Игорь, слова которого приводит российское военное ведомство.
"Боремся с дронами, постоянно выезжаем на задачи. Нахожу цель по азимуту, после этого ведем ее на автозахвате. Сбивали уже много чего: "Лелеки", "Фурии", "Валькирии"; работаем в основном по разведывательным беспилотникам", - дополняет командира старший оператор ЗРК "Оса" с позывным "Амур" которого также цитирует ведомство.
Специфика вооружения и радиолокационного оборудования комплекса позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные беспилотные летательные аппараты противника на дистанции более 10 километров.
Расчеты ЗРК "ОСА – АКМ" надежно контролируют воздушное пространство, обеспечивая безопасность подразделений группировки войск "Центр", не допуская проникновения вражеских беспилотников, подчеркнули в Минобороны.