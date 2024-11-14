https://ria.ru/20241114/switchblade-1983645648.html

Расчет ЗРК "Оса" уничтожил барражирующий боеприпас Switchblade

Расчет ЗРК "Оса" уничтожил барражирующий боеприпас Switchblade - РИА Новости, 14.11.2024

Расчет ЗРК "Оса" уничтожил барражирующий боеприпас Switchblade

Военнослужащие расчёта зенитного ракетного комплекса "ОСА – АКМ" группировки войск "Центр" уничтожили барражирующий боеприпас американского производства... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T05:07

2024-11-14T05:07

2024-11-14T05:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Военнослужащие расчёта зенитного ракетного комплекса "ОСА – АКМ" группировки войск "Центр" уничтожили барражирующий боеприпас американского производства Switchblade ВСУ на красноармейском направлении, обеспечив безопасность подразделений группировки, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых задач по прикрытию позиций подразделений за последний месяц военнослужащие расчета ЗРК "ОСА – АКМ" группировки уничтожили около 30 разведывательных и ударных беспилотников ВСУ, такие как "Фурия", "Лелека", "Баба-яга", а также барражирующие боеприпасы американского производства "Switchblade", - говорится в сообщении. Расчеты ЗРК "ОСА – АКМ" прикрывают районы дислокации личного состава, техники и сосредоточения штурмовых подразделений. "Мы обнаружили чужую цель на удалении 5 километров от нас, доложили, дали пуск, уничтожили", - говорит начальник расчета ЗРК "Оса" Игорь, слова которого приводит российское военное ведомство. "Боремся с дронами, постоянно выезжаем на задачи. Нахожу цель по азимуту, после этого ведем ее на автозахвате. Сбивали уже много чего: "Лелеки", "Фурии", "Валькирии"; работаем в основном по разведывательным беспилотникам", - дополняет командира старший оператор ЗРК "Оса" с позывным "Амур" которого также цитирует ведомство. Специфика вооружения и радиолокационного оборудования комплекса позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные беспилотные летательные аппараты противника на дистанции более 10 километров. Расчеты ЗРК "ОСА – АКМ" надежно контролируют воздушное пространство, обеспечивая безопасность подразделений группировки войск "Центр", не допуская проникновения вражеских беспилотников, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20241114/bespilotniki-1983643482.html

https://ria.ru/20241114/su-34-1983645377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)