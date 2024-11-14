https://ria.ru/20241114/svo-1983850621.html

"Надвигается буря": на Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ

"Надвигается буря": на Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ - РИА Новости, 14.11.2024

"Надвигается буря": на Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ

Прошедшие в США выборы пока ничего не изменили в ситуации на фронте для ВСУ, но украинские солдаты в Харьковской области предчувствуют неладное, сообщают... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T22:08

2024-11-14T22:08

2024-11-14T22:29

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

виталий ганчев

дональд трамп

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Прошедшие в США выборы пока ничего не изменили в ситуации на фронте для ВСУ, но украинские солдаты в Харьковской области предчувствуют неладное, сообщают украинские корреспонденты Associated Press."Командир подразделения с позывным Кот <…> знает, что переизбрание Дональда Трампа что-то изменит в его жизни, но, как и другие украинцы на фронте, считает, что попытки выяснить, что именно, — это игра для политиков. <…> И все же он не может избавиться от ощущения, что надвигается буря", — пишет издание.Еще один боец ВСУ, Толстый, признался Associated Press, что от чтения новостей ему "иногда хочется сдаться".В четверг глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что российские войска закрепляются на окраинах Купянска. Ганчев уточнил, что продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города. В результате довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле.Президент Владимир Путин в начале ноября заявил, что российские военные заблокировали две группировки противника на Купянском направлении. В одной из них состоят около десяти тысяч боевиков, их прижали к водохранилищу. В другом месте заблокировали еще около пяти тысяч украинских солдат.

https://ria.ru/20241114/ukraina-1983846309.html

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безопасность, вооруженные силы украины, виталий ганчев, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире