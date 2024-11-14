"Надвигается буря": на Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ
Associated Press: у солдат ВСУ присутствует ощущение надвигающейся бури
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ
Артиллерийский расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Прошедшие в США выборы пока ничего не изменили в ситуации на фронте для ВСУ, но украинские солдаты в Харьковской области предчувствуют неладное, сообщают украинские корреспонденты Associated Press.
"Командир подразделения с позывным Кот <…> знает, что переизбрание Дональда Трампа что-то изменит в его жизни, но, как и другие украинцы на фронте, считает, что попытки выяснить, что именно, — это игра для политиков. <…> И все же он не может избавиться от ощущения, что надвигается буря", — пишет издание.
Еще один боец ВСУ, Толстый, признался Associated Press, что от чтения новостей ему "иногда хочется сдаться".
В четверг глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что российские войска закрепляются на окраинах Купянска. Ганчев уточнил, что продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города. В результате довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле.
Президент Владимир Путин в начале ноября заявил, что российские военные заблокировали две группировки противника на Купянском направлении. В одной из них состоят около десяти тысяч боевиков, их прижали к водохранилищу. В другом месте заблокировали еще около пяти тысяч украинских солдат.
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