https://ria.ru/20241114/svo-1983730008.html

Путин считает увеличение поддержки участникам СВО правильным, заявил Песков

Путин считает увеличение поддержки участникам СВО правильным, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2024

Путин считает увеличение поддержки участникам СВО правильным, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин считает абсолютно правильным и справедливым увеличение поддержки участников СВО, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:32

2024-11-14T13:32

2024-11-14T13:47

специальная военная операция на украине

владимир путин

дмитрий песков

россия

политика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает абсолютно правильным и справедливым увеличение поддержки участников СВО, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.В разговоре с журналистами Песков пояснил положения подписанного президентом указа об увеличении единовременной выплаты участникам спецоперации, получившим ранение или травму, которые привели к инвалидности."Президент уверен, что подобное решение является абсолютно правильным и справедливым", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241114/peskov-1983730720.html

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владимир путин, дмитрий песков, россия, политика