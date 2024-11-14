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Путин считает увеличение поддержки участникам СВО правильным, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 14.11.2024 (обновлено: 13:47 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/svo-1983730008.html
Путин считает увеличение поддержки участникам СВО правильным, заявил Песков
Путин считает увеличение поддержки участникам СВО правильным, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2024
Путин считает увеличение поддержки участникам СВО правильным, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин считает абсолютно правильным и справедливым увеличение поддержки участников СВО, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:32
2024-11-14T13:47
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков
россия
политика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает абсолютно правильным и справедливым увеличение поддержки участников СВО, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.В разговоре с журналистами Песков пояснил положения подписанного президентом указа об увеличении единовременной выплаты участникам спецоперации, получившим ранение или травму, которые привели к инвалидности."Президент уверен, что подобное решение является абсолютно правильным и справедливым", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241114/peskov-1983730720.html
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владимир путин, дмитрий песков, россия, политика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Политика
Путин считает увеличение поддержки участникам СВО правильным, заявил Песков

Песков: Путин считает увеличение поддержки участникам СВО справедливым

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает абсолютно правильным и справедливым увеличение поддержки участников СВО, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В разговоре с журналистами Песков пояснил положения подписанного президентом указа об увеличении единовременной выплаты участникам спецоперации, получившим ранение или травму, которые привели к инвалидности.
"Президент уверен, что подобное решение является абсолютно правильным и справедливым", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению, заявил Песков
Вчера, 13:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияПолитика
 
 
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