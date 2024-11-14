https://ria.ru/20241114/svo-1983704608.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 14.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 145 военнослужащих, танк и три боевые бронированные машины, сообщило Минобороны... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:10

2024-11-14T12:10

2024-11-14T12:14

специальная военная операция на украине

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983172024_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_74227ed35bac4d06e464f545ee63fb74.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 145 военнослужащих, танк и три боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Октябрь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность