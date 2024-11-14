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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 14.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 145 военнослужащих, танк и три боевые бронированные машины, сообщило Минобороны... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:10
2024-11-14T12:10
2024-11-14T12:14
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 145 военнослужащих, танк и три боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Октябрь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - говорится в сообщении.
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запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
МО: ВСУ потеряли до 145 человек в зоне ответственности "Востока" за сутки