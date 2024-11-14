https://ria.ru/20241114/svo-1983704367.html

ВСУ потеряли до 655 военных в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 655 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 14.11.2024

ВСУ потеряли до 655 военных в зоне действий группировки "Юг"

Украинские подразделения потеряли до 655 военнослужащих, три танка, БМП и БТР в зоне действия "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:09

2024-11-14T12:09

2024-11-14T12:20

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

дружковка

великобритания

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982360167_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_00a42047b19c62172469d8075c32bb10.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 655 военнослужащих, три танка, БМП и БТР в зоне действия "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Дружковка, Дылеевка, Орехово-Василевка, Резниковка, Курахово, Анновка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что потери противника составили до 655 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и два склада с боеприпасами, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241114/vsu-1983653471.html

россия

дружковка

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, дружковка, великобритания, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)