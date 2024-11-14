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ВСУ потеряли до 655 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 14.11.2024
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12:09 14.11.2024 (обновлено: 12:20 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/svo-1983704367.html
ВСУ потеряли до 655 военных в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 655 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 14.11.2024
ВСУ потеряли до 655 военных в зоне действий группировки "Юг"
Украинские подразделения потеряли до 655 военнослужащих, три танка, БМП и БТР в зоне действия "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:09
2024-11-14T12:20
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 655 военнослужащих, три танка, БМП и БТР в зоне действия "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Дружковка, Дылеевка, Орехово-Василевка, Резниковка, Курахово, Анновка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что потери противника составили до 655 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и два склада с боеприпасами, добавили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, дружковка, великобритания, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Дружковка, Великобритания, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 655 военных в зоне действий группировки "Юг"

МО: ВСУ потеряли до 655 военных и три танка в зоне действий группировки "Юг"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС РФ
Бойцы минометного расчета ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Бойцы минометного расчета ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 655 военнослужащих, три танка, БМП и БТР в зоне действия "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Дружковка, Дылеевка, Орехово-Василевка, Резниковка, Курахово, Анновка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потери противника составили до 655 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.
Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и два склада с боеприпасами, добавили в ведомстве.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДружковкаВеликобританияСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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