https://ria.ru/20241114/svo-1983697745.html

Путин подписал указ о выплатах за ранения, приведшие к инвалидности

Путин подписал указ о выплатах за ранения, приведшие к инвалидности - РИА Новости, 14.11.2024

Путин подписал указ о выплатах за ранения, приведшие к инвалидности

Единовременная выплата участникам СВО, ставшим инвалидами после ранения, составит четыре миллиона рублей, соответствующий указ президента Владимира Путина... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:45

2024-11-14T11:45

2024-11-14T13:23

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Единовременная выплата участникам СВО, ставшим инвалидами после ранения, составит четыре миллиона рублей, соответствующий указ президента Владимира Путина разместили на сайте официального опубликования правовых актов."В случае если увечье (ранение, травма, контузия), полученное лицом, которому в соответствии с указом президента установлена единовременная выплата при получении увечья <...>, повлекло за собой наступление инвалидности, такому лицу осуществляется единовременная выплата в размере четырех миллионов рублей с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья", — указано в документе.Уточняется, что если боец получил ранение, приведшее к инвалидности, с 24 февраля 2022 года до даты вступления указа в силу, выплату производит фонд "Защитники Отечества", при этом учитывая единовременную выплату, произведенную при получении этого увечья.Как отмечается, эту меру ввели для предоставления дополнительной социальной поддержки.Указ вступает в силу со дня его подписания, 14 ноября.

https://ria.ru/20241025/svo-1979984344.html

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владимир путин, общество, россия