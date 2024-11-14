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Путин подписал указ о выплатах за ранения, приведшие к инвалидности - РИА Новости, 14.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:45 14.11.2024 (обновлено: 13:23 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/svo-1983697745.html
Путин подписал указ о выплатах за ранения, приведшие к инвалидности
Путин подписал указ о выплатах за ранения, приведшие к инвалидности - РИА Новости, 14.11.2024
Путин подписал указ о выплатах за ранения, приведшие к инвалидности
Единовременная выплата участникам СВО, ставшим инвалидами после ранения, составит четыре миллиона рублей, соответствующий указ президента Владимира Путина... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:45
2024-11-14T13:23
владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Единовременная выплата участникам СВО, ставшим инвалидами после ранения, составит четыре миллиона рублей, соответствующий указ президента Владимира Путина разместили на сайте официального опубликования правовых актов.&quot;В случае если увечье (ранение, травма, контузия), полученное лицом, которому в соответствии с указом президента установлена единовременная выплата при получении увечья &lt;...&gt;, повлекло за собой наступление инвалидности, такому лицу осуществляется единовременная выплата в размере четырех миллионов рублей с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья&quot;, — указано в документе.Уточняется, что если боец получил ранение, приведшее к инвалидности, с 24 февраля 2022 года до даты вступления указа в силу, выплату производит фонд "Защитники Отечества", при этом учитывая единовременную выплату, произведенную при получении этого увечья.Как отмечается, эту меру ввели для предоставления дополнительной социальной поддержки.Указ вступает в силу со дня его подписания, 14 ноября.
https://ria.ru/20241025/svo-1979984344.html
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
Путин подписал указ о выплатах за ранения, приведшие к инвалидности

Путин подписал указ о выплате бойцам СВО за ранения, приведшие к инвалидности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Единовременная выплата участникам СВО, ставшим инвалидами после ранения, составит четыре миллиона рублей, соответствующий указ президента Владимира Путина разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«

"В случае если увечье (ранение, травма, контузия), полученное лицом, которому в соответствии с указом президента установлена единовременная выплата при получении увечья <...>, повлекло за собой наступление инвалидности, такому лицу осуществляется единовременная выплата в размере четырех миллионов рублей с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья", — указано в документе.

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Уточняется, что если боец получил ранение, приведшее к инвалидности, с 24 февраля 2022 года до даты вступления указа в силу, выплату производит фонд "Защитники Отечества", при этом учитывая единовременную выплату, произведенную при получении этого увечья.
Как отмечается, эту меру ввели для предоставления дополнительной социальной поддержки.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 14 ноября.
 
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