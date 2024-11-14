https://ria.ru/20241114/svo-1983696245.html

Российский сапер рассказал о панике среди украинских боевиков

Российский сапер рассказал о панике среди украинских боевиков - РИА Новости, 14.11.2024

Российский сапер рассказал о панике среди украинских боевиков

Разведчик – сапер Вооруженных сил России Закарья Алиев, в одиночку в течение трех недель отбивавший атаки ВСУ на запорожском направлении, рассказал РИА Новости, РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:34

2024-11-14T11:34

2024-11-14T12:23

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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Разведчик – сапер Вооруженных сил России Закарья Алиев, в одиночку в течение трех недель отбивавший атаки ВСУ на запорожском направлении, рассказал РИА Новости, что украинские боевики при попытках взять штурмом его позицию вели себя не профессионально и были в панике. "В панике они стреляли. Они всей толпой гранатами закидывали сразу, всё расстреливали", - рассказал Алиев. Он отметил, что штурмовиков противника ему бояться не приходилось, большую опасность представляли БПЛА. "Бояться их (противника - ред.) резона никакого нет. Чего я больше всего остерегался — неба и земли. Это либо мины, либо "птички", дроны. Всё. А (если) на них напасть, они убегали от меня. Они в кучу собирались, хотели толпой нападать, но я отстреливался от них. Сами они подойти не могли особо. И они не знали наверняка, сколько нас там", - рассказал Алиев. Также российский военный отметил, что ему приходилось откапывать заваленные входы блиндажа после атаки БПЛА. "В основном ночью нападали они. Утром мне легче было, а ночью не поймёшь, с какой стороны они нападают. Они просто толпой надвигались и гранатами закидывали. И ещё "птичка" ждала, пока я высунусь, чтобы гранатами закидывать меня. По-хитрому хотели меня выкурить оттуда. Потом прилетала "Баба Яга" (разновидность беспилотника - ред.), которая большие танковые мины скидывает", - поделился Алиев. По его словам, от взрывов противотанковых мин его засыпало землей. "До утра приходилось откапываться мне", - рассказал собеседник агентства .

https://ria.ru/20241113/rada-1983540367.html

https://ria.ru/20241114/zaporozhskaya_oblast-1983644771.html

https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html

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Разведчик-сапер Закарья Алиев: украинские боевики вели себя непрофессионально Разведчик-сапер ВС России Закарья Алиев, в одиночку в течение трех недель отбивавший атаки ВСУ на одном из направлений запорожского фронта, рассказал РИА Новости, что украинские боевики при попытках взять штурмом его позицию вели себя непрофессионально и были в панике 2024-11-14T11:34 true PT1M46S

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожье