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Суд арестовал подозреваемую в убийстве матери в Новой Москве - РИА Новости, 14.11.2024
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20:29 14.11.2024 (обновлено: 20:38 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/sud-1983840251.html
Суд арестовал подозреваемую в убийстве матери в Новой Москве
Суд арестовал подозреваемую в убийстве матери в Новой Москве - РИА Новости, 14.11.2024
Суд арестовал подозреваемую в убийстве матери в Новой Москве
Столичный суд заключил под стражу девушку, задержанную по подозрению в убийстве матери в новой Москве, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T20:29
2024-11-14T20:38
происшествия
новомосковский административный округ
юлия иванова
россия
гсуск по москве
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Столичный суд заключил под стражу девушку, задержанную по подозрению в убийстве матери в новой Москве, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. Ранее в ГСУСК России по Москве сообщали, что тело женщины с травмой головы нашли на детской площадке в новой Москве. Отмечалось, что по подозрению в убийстве задержана дочь погибшей. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Позже руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия Иванова сообщала РИА Новости, что следствие просит об аресте девушки, добавляя, что предполагаемое орудие преступления нашли в ее квартире. "С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд заключил под стражу 24-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве своей матери", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемая не признала вину, в судебном заседании возражала против заключения под стражу, просила избрать домашний арест.
https://ria.ru/20241114/primore-1983691414.html
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новомосковский административный округ
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происшествия, новомосковский административный округ, юлия иванова, россия, гсуск по москве
Происшествия, Новомосковский административный округ, Юлия Иванова, Россия, ГСУСК по Москве
Суд арестовал подозреваемую в убийстве матери в Новой Москве

Суд заключил под стражу девушку, подозреваемую в убийстве матери в Новой Москве

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramСтоличный суд заключил под стражу девушку, задержанную по подозрению в убийстве матери в новой Москве
Столичный суд заключил под стражу девушку, задержанную по подозрению в убийстве матери в новой Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Столичный суд заключил под стражу девушку, задержанную по подозрению в убийстве матери в новой Москве
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Столичный суд заключил под стражу девушку, задержанную по подозрению в убийстве матери в новой Москве, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
Ранее в ГСУСК России по Москве сообщали, что тело женщины с травмой головы нашли на детской площадке в новой Москве. Отмечалось, что по подозрению в убийстве задержана дочь погибшей. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Позже руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия Иванова сообщала РИА Новости, что следствие просит об аресте девушки, добавляя, что предполагаемое орудие преступления нашли в ее квартире.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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"С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд заключил под стражу 24-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве своей матери", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемая не признала вину, в судебном заседании возражала против заключения под стражу, просила избрать домашний арест.
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ПроисшествияНовомосковский административный округЮлия ИвановаРоссияГСУСК по Москве
 
 
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