https://ria.ru/20241114/sud-1983840251.html

Суд арестовал подозреваемую в убийстве матери в Новой Москве

Суд арестовал подозреваемую в убийстве матери в Новой Москве - РИА Новости, 14.11.2024

Суд арестовал подозреваемую в убийстве матери в Новой Москве

Столичный суд заключил под стражу девушку, задержанную по подозрению в убийстве матери в новой Москве, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T20:29

2024-11-14T20:29

2024-11-14T20:38

происшествия

новомосковский административный округ

юлия иванова

россия

гсуск по москве

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Столичный суд заключил под стражу девушку, задержанную по подозрению в убийстве матери в новой Москве, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. Ранее в ГСУСК России по Москве сообщали, что тело женщины с травмой головы нашли на детской площадке в новой Москве. Отмечалось, что по подозрению в убийстве задержана дочь погибшей. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Позже руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия Иванова сообщала РИА Новости, что следствие просит об аресте девушки, добавляя, что предполагаемое орудие преступления нашли в ее квартире. "С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд заключил под стражу 24-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве своей матери", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемая не признала вину, в судебном заседании возражала против заключения под стражу, просила избрать домашний арест.

https://ria.ru/20241114/primore-1983691414.html

https://ria.ru/20241114/prestuplenie-1983648021.html

новомосковский административный округ

россия

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