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Суд взыскал с курского депутата компенсацию за разрушенное жилье - РИА Новости, 14.11.2024
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17:55 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/sud-1983807123.html
Суд взыскал с курского депутата компенсацию за разрушенное жилье
Суд взыскал с курского депутата компенсацию за разрушенное жилье - РИА Новости, 14.11.2024
Суд взыскал с курского депутата компенсацию за разрушенное жилье
Глушковский районный суд Курской области взыскал с регионального депутата Людмилы Шашенковой более 2,6 миллиона рублей, которые были предоставлены ей в качестве РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:55
2024-11-14T17:55
происшествия
курская область
украина
глушковский район
россия
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КУРСК, 14 ноя – РИА Новости. Глушковский районный суд Курской области взыскал с регионального депутата Людмилы Шашенковой более 2,6 миллиона рублей, которые были предоставлены ей в качестве компенсации за разрушенное жилье в поселке Теткино, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале. Ранее прокурор Глушковского района Курской области подал иск, в котором просил признать незаконными два постановления администрации Теткино, вынесенные в ноябре 2023 года, о том, что Шашенкова имеет право на предоставление выплат на приобретение или строительство жилых помещений, и обязать Шашенкову вернуть в бюджет региона более 6,8 миллиона рублей. По данным прокурора, Шашенкова обратилась с двумя заявлениями на получение выплат в качестве компенсации за разрушение ее квартир в Теткино, где она якобы живет, при обстрелах со стороны Украины, однако зарегистрирована она и постоянно проживает в Курске. Кроме того, указал прокурор, были нарушены условия об однократности выплаты в отношении одного утраченного жилого помещения. "Глушковский районный суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения уточненного искового заявления прокурора района… Суд взыскал с Шашенковой в пользу бюджета Курской области 2 606 560 руб. В остальной части требований прокурора суд отказал", - говорится в сообщении пресс-службы. Суд при этом признал, что Шашенкова имеет право на получение выплат как гражданин, квартиры которого в поселке Теткино были утрачены из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.
https://ria.ru/20241114/mvd-1983770812.html
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происшествия, курская область, украина, глушковский район, россия
Происшествия, Курская область, Украина, Глушковский район, Россия
Суд взыскал с курского депутата компенсацию за разрушенное жилье

Суд взыскал с курского депутата более 2,6 миллиона рублей за разрушенное жилье

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КУРСК, 14 ноя – РИА Новости. Глушковский районный суд Курской области взыскал с регионального депутата Людмилы Шашенковой более 2,6 миллиона рублей, которые были предоставлены ей в качестве компенсации за разрушенное жилье в поселке Теткино, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале.
Ранее прокурор Глушковского района Курской области подал иск, в котором просил признать незаконными два постановления администрации Теткино, вынесенные в ноябре 2023 года, о том, что Шашенкова имеет право на предоставление выплат на приобретение или строительство жилых помещений, и обязать Шашенкову вернуть в бюджет региона более 6,8 миллиона рублей.
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По данным прокурора, Шашенкова обратилась с двумя заявлениями на получение выплат в качестве компенсации за разрушение ее квартир в Теткино, где она якобы живет, при обстрелах со стороны Украины, однако зарегистрирована она и постоянно проживает в Курске. Кроме того, указал прокурор, были нарушены условия об однократности выплаты в отношении одного утраченного жилого помещения.
"Глушковский районный суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения уточненного искового заявления прокурора района… Суд взыскал с Шашенковой в пользу бюджета Курской области 2 606 560 руб. В остальной части требований прокурора суд отказал", - говорится в сообщении пресс-службы.
Суд при этом признал, что Шашенкова имеет право на получение выплат как гражданин, квартиры которого в поселке Теткино были утрачены из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.
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