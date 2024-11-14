Суд взыскал с курского депутата компенсацию за разрушенное жилье
Суд взыскал с курского депутата более 2,6 миллиона рублей за разрушенное жилье
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 14 ноя – РИА Новости. Глушковский районный суд Курской области взыскал с регионального депутата Людмилы Шашенковой более 2,6 миллиона рублей, которые были предоставлены ей в качестве компенсации за разрушенное жилье в поселке Теткино, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале.
Ранее прокурор Глушковского района Курской области подал иск, в котором просил признать незаконными два постановления администрации Теткино, вынесенные в ноябре 2023 года, о том, что Шашенкова имеет право на предоставление выплат на приобретение или строительство жилых помещений, и обязать Шашенкову вернуть в бюджет региона более 6,8 миллиона рублей.
По данным прокурора, Шашенкова обратилась с двумя заявлениями на получение выплат в качестве компенсации за разрушение ее квартир в Теткино, где она якобы живет, при обстрелах со стороны Украины, однако зарегистрирована она и постоянно проживает в Курске. Кроме того, указал прокурор, были нарушены условия об однократности выплаты в отношении одного утраченного жилого помещения.
"Глушковский районный суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения уточненного искового заявления прокурора района… Суд взыскал с Шашенковой в пользу бюджета Курской области 2 606 560 руб. В остальной части требований прокурора суд отказал", - говорится в сообщении пресс-службы.
Суд при этом признал, что Шашенкова имеет право на получение выплат как гражданин, квартиры которого в поселке Теткино были утрачены из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.