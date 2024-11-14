https://ria.ru/20241114/sud-1983807123.html

Суд взыскал с курского депутата компенсацию за разрушенное жилье

Суд взыскал с курского депутата компенсацию за разрушенное жилье - РИА Новости, 14.11.2024

Суд взыскал с курского депутата компенсацию за разрушенное жилье

Глушковский районный суд Курской области взыскал с регионального депутата Людмилы Шашенковой более 2,6 миллиона рублей, которые были предоставлены ей в качестве РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:55

2024-11-14T17:55

2024-11-14T17:55

происшествия

курская область

украина

глушковский район

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

КУРСК, 14 ноя – РИА Новости. Глушковский районный суд Курской области взыскал с регионального депутата Людмилы Шашенковой более 2,6 миллиона рублей, которые были предоставлены ей в качестве компенсации за разрушенное жилье в поселке Теткино, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале. Ранее прокурор Глушковского района Курской области подал иск, в котором просил признать незаконными два постановления администрации Теткино, вынесенные в ноябре 2023 года, о том, что Шашенкова имеет право на предоставление выплат на приобретение или строительство жилых помещений, и обязать Шашенкову вернуть в бюджет региона более 6,8 миллиона рублей. По данным прокурора, Шашенкова обратилась с двумя заявлениями на получение выплат в качестве компенсации за разрушение ее квартир в Теткино, где она якобы живет, при обстрелах со стороны Украины, однако зарегистрирована она и постоянно проживает в Курске. Кроме того, указал прокурор, были нарушены условия об однократности выплаты в отношении одного утраченного жилого помещения. "Глушковский районный суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения уточненного искового заявления прокурора района… Суд взыскал с Шашенковой в пользу бюджета Курской области 2 606 560 руб. В остальной части требований прокурора суд отказал", - говорится в сообщении пресс-службы. Суд при этом признал, что Шашенкова имеет право на получение выплат как гражданин, квартиры которого в поселке Теткино были утрачены из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

https://ria.ru/20241114/mvd-1983770812.html

https://ria.ru/20241111/rada-1983182068.html

курская область

украина

глушковский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, украина, глушковский район, россия