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Военный суд приговорил жительницу Москвы к колонии из-за постов в соцсети - РИА Новости, 14.11.2024
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14:29 14.11.2024 (обновлено: 14:34 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/sud-1983743137.html
Военный суд приговорил жительницу Москвы к колонии из-за постов в соцсети
Военный суд приговорил жительницу Москвы к колонии из-за постов в соцсети - РИА Новости, 14.11.2024
Военный суд приговорил жительницу Москвы к колонии из-за постов в соцсети
Второй западный окружной военный суд приговорил к 8 годам москвичку Анастасию Бережинскую по обвинению в трёх преступлениях – распространении фейков об армии... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:29
2024-11-14T14:34
россия
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 8 годам москвичку Анастасию Бережинскую по обвинению в трёх преступлениях – распространении фейков об армии РФ, дискредитации ВС РФ и оправдании терроризма - после публикаций во "ВКонтакте", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Бережинской наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласил приговор судья.Суд также запретил ей три года администрировать сайты.Все обвинения касаются публикаций Бережинской в соцсети "ВКонтакте", а также комментариев к ним.Примечательно, что женщина до приговора находилась под подпиской о невыезде, являлась в суд самостоятельно. У неё двое несовершеннолетних детей.Её взяли под стражу в зале суда, дожидаться рассмотрения апелляции она будет в СИЗО.
https://ria.ru/20241031/genprokuratura--1981215697.html
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россия, происшествия, москва
Россия, Происшествия, Москва
Военный суд приговорил жительницу Москвы к колонии из-за постов в соцсети

Военный суд приговорил женщину к восьми годам колонии по делу о фейках об армии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 8 годам москвичку Анастасию Бережинскую по обвинению в трёх преступлениях – распространении фейков об армии РФ, дискредитации ВС РФ и оправдании терроризма - после публикаций во "ВКонтакте", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Бережинской наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласил приговор судья.
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31 октября, 18:32
Суд также запретил ей три года администрировать сайты.
Все обвинения касаются публикаций Бережинской в соцсети "ВКонтакте", а также комментариев к ним.
Примечательно, что женщина до приговора находилась под подпиской о невыезде, являлась в суд самостоятельно. У неё двое несовершеннолетних детей.
Её взяли под стражу в зале суда, дожидаться рассмотрения апелляции она будет в СИЗО.
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Суд приговорил педиатра Буянову к 5,5 года колонии за фейки об армии
12 ноября, 15:19
 
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