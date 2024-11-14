https://ria.ru/20241114/sud-1983743137.html

Военный суд приговорил жительницу Москвы к колонии из-за постов в соцсети

Военный суд приговорил жительницу Москвы к колонии из-за постов в соцсети - РИА Новости, 14.11.2024

Военный суд приговорил жительницу Москвы к колонии из-за постов в соцсети

Второй западный окружной военный суд приговорил к 8 годам москвичку Анастасию Бережинскую по обвинению в трёх преступлениях – распространении фейков об армии... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:29

2024-11-14T14:29

2024-11-14T14:34

россия

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 8 годам москвичку Анастасию Бережинскую по обвинению в трёх преступлениях – распространении фейков об армии РФ, дискредитации ВС РФ и оправдании терроризма - после публикаций во "ВКонтакте", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Бережинской наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласил приговор судья.Суд также запретил ей три года администрировать сайты.Все обвинения касаются публикаций Бережинской в соцсети "ВКонтакте", а также комментариев к ним.Примечательно, что женщина до приговора находилась под подпиской о невыезде, являлась в суд самостоятельно. У неё двое несовершеннолетних детей.Её взяли под стражу в зале суда, дожидаться рассмотрения апелляции она будет в СИЗО.

https://ria.ru/20241031/genprokuratura--1981215697.html

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россия, происшествия, москва