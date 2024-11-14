https://ria.ru/20241114/sud-1983742968.html

Суд взыскал с пермской чиновницы 7,9 миллиона рублей за машину

Суд взыскал с пермской чиновницы 7,9 миллиона рублей за машину - РИА Новости, 14.11.2024

Суд взыскал с пермской чиновницы 7,9 миллиона рублей за машину

Суд взыскал с пермской чиновницы 7,9 миллиона рублей за автомобиль, приобретенный на неподтвержденные доходы, сообщила краевая прокуратура. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:28

2024-11-14T14:28

2024-11-14T14:29

происшествия

пермский край

пермь

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ПЕРМЬ, 14 ноя - РИА Новости. Суд взыскал с пермской чиновницы 7,9 миллиона рублей за автомобиль, приобретенный на неподтвержденные доходы, сообщила краевая прокуратура. По данным ведомства, в 2022 году замруководителя территориального подразделения министерства социального развития Пермского края купила иномарку. Стоимость машины превышала совокупный доход семьи женщины за 3 года. Законность получения подобных сумм чиновница подтвердить не смогла. Пока прокуратура разбиралась в ситуации, автомобиль перегнали за границу, пытаясь скрыть. "По иску прокурора суд взыскал с госслужащего в пользу государства денежную сумму (7,9 миллиона рублей), эквивалентную стоимости транспортного средства. В целях обеспечения исполнения решения суда на денежные средства, находящиеся на банковских счетах ответчика, наложен арест", - говорится в сообщении. Проверка прокуратуры проводилась в 2022 году. Дело рассматривал Индустриальный райсуд Перми. Согласно электронной картотеке судебного органа, гражданское дело касалось Натальи Плюсниной, в качества соответчика проходил продавец иномарки Сергей Айба. По данным из открытых источников, он местный травматолог, окончил в 2017 году Пермскую медакадемию имени Е. А. Вагнера. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, в сделке по продаже машины была указана цена 500 тысяч рублей. Однако назначенная в рамках разбирательства экспертиза установила, что автомобиль на тот момент стоил дороже - около 8 миллионов рублей. Суд признал договор купли-продажи в части установления цены недействительным. Речь шла об одной из моделей Mercedes-Benz. Сейчас на некоторых электронных площадках по реализации транспортных средств похожий автомобиль можно найти за примерно 15-18 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240516/bashkiriya-1946364634.html

https://ria.ru/20240730/dohod-1962913969.html

пермский край

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пермский край, пермь, mercedes