Суд взыскал с пермской чиновницы 7,9 миллиона рублей за машину
С пермской чиновницы взыскали деньги за авто, купленное на необоснованный доход
Статуя Фемиды. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 14 ноя - РИА Новости. Суд взыскал с пермской чиновницы 7,9 миллиона рублей за автомобиль, приобретенный на неподтвержденные доходы, сообщила краевая прокуратура.
По данным ведомства, в 2022 году замруководителя территориального подразделения министерства социального развития Пермского края купила иномарку. Стоимость машины превышала совокупный доход семьи женщины за 3 года. Законность получения подобных сумм чиновница подтвердить не смогла. Пока прокуратура разбиралась в ситуации, автомобиль перегнали за границу, пытаясь скрыть.
"По иску прокурора суд взыскал с госслужащего в пользу государства денежную сумму (7,9 миллиона рублей), эквивалентную стоимости транспортного средства. В целях обеспечения исполнения решения суда на денежные средства, находящиеся на банковских счетах ответчика, наложен арест", - говорится в сообщении.
Проверка прокуратуры проводилась в 2022 году. Дело рассматривал Индустриальный райсуд Перми. Согласно электронной картотеке судебного органа, гражданское дело касалось Натальи Плюсниной, в качества соответчика проходил продавец иномарки Сергей Айба. По данным из открытых источников, он местный травматолог, окончил в 2017 году Пермскую медакадемию имени Е. А. Вагнера.
Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, в сделке по продаже машины была указана цена 500 тысяч рублей. Однако назначенная в рамках разбирательства экспертиза установила, что автомобиль на тот момент стоил дороже - около 8 миллионов рублей. Суд признал договор купли-продажи в части установления цены недействительным. Речь шла об одной из моделей Mercedes-Benz. Сейчас на некоторых электронных площадках по реализации транспортных средств похожий автомобиль можно найти за примерно 15-18 миллионов рублей.