https://ria.ru/20241114/sud-1983680461.html

Суд продлил арест экс-главе ГУ МЧС по Самарской области

Суд продлил арест экс-главе ГУ МЧС по Самарской области - РИА Новости, 14.11.2024

Суд продлил арест экс-главе ГУ МЧС по Самарской области

Басманный суд Москвы до 15 декабря продлил срок ареста экс-начальнику главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майору Олегу Бойко,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T10:41

2024-11-14T10:41

2024-11-14T10:41

происшествия

олег бойко

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 15 декабря продлил срок ареста экс-начальнику главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майору Олегу Бойко, обвиняемому во взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 декабря", - сказали в суде. Генералу предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По делу также проходят руководители фирм Ян Гущин и Елена Тютюнник, им вменяется дача взятки за покровительство при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности. Бойко был арестован в Москве в декабре 2023 года. В августе в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что он признал вину и дал подробные показания, также со следствием сотрудничает Гущин.

https://ria.ru/20241106/vzyatka-1982251297.html

https://ria.ru/20240523/sk-1947940163.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, олег бойко