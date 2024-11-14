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Суд продлил арест экс-главе ГУ МЧС по Самарской области - РИА Новости, 14.11.2024
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10:41 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/sud-1983680461.html
Суд продлил арест экс-главе ГУ МЧС по Самарской области
Суд продлил арест экс-главе ГУ МЧС по Самарской области - РИА Новости, 14.11.2024
Суд продлил арест экс-главе ГУ МЧС по Самарской области
Басманный суд Москвы до 15 декабря продлил срок ареста экс-начальнику главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майору Олегу Бойко,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:41
2024-11-14T10:41
происшествия
олег бойко
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 15 декабря продлил срок ареста экс-начальнику главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майору Олегу Бойко, обвиняемому во взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 декабря", - сказали в суде. Генералу предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По делу также проходят руководители фирм Ян Гущин и Елена Тютюнник, им вменяется дача взятки за покровительство при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности. Бойко был арестован в Москве в декабре 2023 года. В августе в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что он признал вину и дал подробные показания, также со следствием сотрудничает Гущин.
https://ria.ru/20241106/vzyatka-1982251297.html
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происшествия, олег бойко
Происшествия, Олег Бойко
Суд продлил арест экс-главе ГУ МЧС по Самарской области

Суд продлил арест генералу МЧС Бойко, обвиняемому во взяточничестве

© Фото : ГУ МЧС России по Самарской областиОлег Бойко
Олег Бойко - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Олег Бойко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 15 декабря продлил срок ареста экс-начальнику главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майору Олегу Бойко, обвиняемому во взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 декабря", - сказали в суде.
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В Ленинградской области полицейских заподозрили во взяточничестве
6 ноября, 16:53
Генералу предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По делу также проходят руководители фирм Ян Гущин и Елена Тютюнник, им вменяется дача взятки за покровительство при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности.
Бойко был арестован в Москве в декабре 2023 года. В августе в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что он признал вину и дал подробные показания, также со следствием сотрудничает Гущин.
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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23 мая, 16:24
 
ПроисшествияОлег Бойко
 
 
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