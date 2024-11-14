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Российский истребитель Су-57 превосходит все существующие в мире аналоги - РИА Новости, 14.11.2024
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17:44 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/su-57-1983803791.html
Российский истребитель Су-57 превосходит все существующие в мире аналоги
Российский истребитель Су-57 превосходит все существующие в мире аналоги - РИА Новости, 14.11.2024
Российский истребитель Су-57 превосходит все существующие в мире аналоги
Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит все существующие в мире аналоги, включая китайскую новинку J-35, заявил журналистам... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:44
2024-11-14T17:44
россия
чжухай
су-57
су-27
китай
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ЧЖУХАЙ (Китай), 14 ноя - РИА Новости. Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит все существующие в мире аналоги, включая китайскую новинку J-35, заявил журналистам заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан. "Мы от конкурентов никогда не отстаем. Учитывая то, что мы свое оружие создаем против каких-то конкурентов, имея некий временной интервал, и чуть позже выходим на эту площадку, то мы учитываем многие вещи. Наши авиационные комплексы всегда имеют конкурентные преимущества. По моему мнению, самолет пятого поколения Су-57 превосходит существующие в мире. Что касается представленного нового китайского самолета J-35, к сожалению, на авиакосмических салонах и авиашоу можно посмотреть только аэродинамические характеристики в целом. С точки зрения маневренности, устойчивости, управляемости, наши конкуренты, соперники, к сожалению, не все показывают, не все демонстрируют. Но из того, что показано, российские самолеты всегда показывают несколько больше", - заявил Богдан. Специалист также назвал российский истребитель достойной и хорошо скомпонованной машиной. "Он уже практически полностью испытан, что касается летно-технических характеристик, маневренности, устойчивости и управляемости. С оружием тоже он практически приведен, мы продолжаем еще проводить испытания по новым видам ракет и оружия", - подчеркнул Богдан. Кроме того, летчик подчеркнул, что истребитель является "великолепнейшей платформой для будущего поколения модификаций, как в свое время был самолет Су-27, компоновки которого используются уже многие десятки лет". Богдан добавил, что Су-57 при всей сложности его компоновки в обеспечении задач, присущих самолету пятого поколения, "обладает великолепнейшими характеристиками аэродинамики, устойчивости, управляемости, прочности". "Оружие находится внутри, мощное, далекое, высокой дальности действия, плюс высочайший комплекс обороны. Поэтому это очень достойный самолет с очень большими перспективами, в том числе и в международной жизни", - уточнил он. Мировая премьера экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 состоялась на проходящем в городе Чжухай авиасалоне Airshow China. Боевая машина поднялась в воздух в первый день работы выставки и вызвала огромный интерес у всех ее участников. Истребитель показал публике фигуры высшего пилотажа. За штурвалом находился заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан.
https://ria.ru/20241105/j-35a-1981864024.html
https://ria.ru/20241111/su-57--1982999785.html
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россия, чжухай, су-57, су-27, китай
Россия, Чжухай, Су-57, Су-27, Китай
Российский истребитель Су-57 превосходит все существующие в мире аналоги

Герой России Богдан назвал Су-57 превосходящим все существующие в мире аналоги

© РИА Новости / Андрей Катаев | Перейти в медиабанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Андрей Катаев
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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
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ЧЖУХАЙ (Китай), 14 ноя - РИА Новости. Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит все существующие в мире аналоги, включая китайскую новинку J-35, заявил журналистам заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан.
"Мы от конкурентов никогда не отстаем. Учитывая то, что мы свое оружие создаем против каких-то конкурентов, имея некий временной интервал, и чуть позже выходим на эту площадку, то мы учитываем многие вещи. Наши авиационные комплексы всегда имеют конкурентные преимущества. По моему мнению, самолет пятого поколения Су-57 превосходит существующие в мире. Что касается представленного нового китайского самолета J-35, к сожалению, на авиакосмических салонах и авиашоу можно посмотреть только аэродинамические характеристики в целом. С точки зрения маневренности, устойчивости, управляемости, наши конкуренты, соперники, к сожалению, не все показывают, не все демонстрируют. Но из того, что показано, российские самолеты всегда показывают несколько больше", - заявил Богдан.
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Специалист также назвал российский истребитель достойной и хорошо скомпонованной машиной. "Он уже практически полностью испытан, что касается летно-технических характеристик, маневренности, устойчивости и управляемости. С оружием тоже он практически приведен, мы продолжаем еще проводить испытания по новым видам ракет и оружия", - подчеркнул Богдан.
Кроме того, летчик подчеркнул, что истребитель является "великолепнейшей платформой для будущего поколения модификаций, как в свое время был самолет Су-27, компоновки которого используются уже многие десятки лет".
Богдан добавил, что Су-57 при всей сложности его компоновки в обеспечении задач, присущих самолету пятого поколения, "обладает великолепнейшими характеристиками аэродинамики, устойчивости, управляемости, прочности".
"Оружие находится внутри, мощное, далекое, высокой дальности действия, плюс высочайший комплекс обороны. Поэтому это очень достойный самолет с очень большими перспективами, в том числе и в международной жизни", - уточнил он.
Мировая премьера экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 состоялась на проходящем в городе Чжухай авиасалоне Airshow China. Боевая машина поднялась в воздух в первый день работы выставки и вызвала огромный интерес у всех ее участников. Истребитель показал публике фигуры высшего пилотажа. За штурвалом находился заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан.
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