https://ria.ru/20241114/su-57-1983803791.html

Российский истребитель Су-57 превосходит все существующие в мире аналоги

Российский истребитель Су-57 превосходит все существующие в мире аналоги - РИА Новости, 14.11.2024

Российский истребитель Су-57 превосходит все существующие в мире аналоги

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит все существующие в мире аналоги, включая китайскую новинку J-35, заявил журналистам... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:44

2024-11-14T17:44

2024-11-14T17:44

россия

чжухай

су-57

су-27

китай

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ЧЖУХАЙ (Китай), 14 ноя - РИА Новости. Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит все существующие в мире аналоги, включая китайскую новинку J-35, заявил журналистам заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан. "Мы от конкурентов никогда не отстаем. Учитывая то, что мы свое оружие создаем против каких-то конкурентов, имея некий временной интервал, и чуть позже выходим на эту площадку, то мы учитываем многие вещи. Наши авиационные комплексы всегда имеют конкурентные преимущества. По моему мнению, самолет пятого поколения Су-57 превосходит существующие в мире. Что касается представленного нового китайского самолета J-35, к сожалению, на авиакосмических салонах и авиашоу можно посмотреть только аэродинамические характеристики в целом. С точки зрения маневренности, устойчивости, управляемости, наши конкуренты, соперники, к сожалению, не все показывают, не все демонстрируют. Но из того, что показано, российские самолеты всегда показывают несколько больше", - заявил Богдан. Специалист также назвал российский истребитель достойной и хорошо скомпонованной машиной. "Он уже практически полностью испытан, что касается летно-технических характеристик, маневренности, устойчивости и управляемости. С оружием тоже он практически приведен, мы продолжаем еще проводить испытания по новым видам ракет и оружия", - подчеркнул Богдан. Кроме того, летчик подчеркнул, что истребитель является "великолепнейшей платформой для будущего поколения модификаций, как в свое время был самолет Су-27, компоновки которого используются уже многие десятки лет". Богдан добавил, что Су-57 при всей сложности его компоновки в обеспечении задач, присущих самолету пятого поколения, "обладает великолепнейшими характеристиками аэродинамики, устойчивости, управляемости, прочности". "Оружие находится внутри, мощное, далекое, высокой дальности действия, плюс высочайший комплекс обороны. Поэтому это очень достойный самолет с очень большими перспективами, в том числе и в международной жизни", - уточнил он. Мировая премьера экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 состоялась на проходящем в городе Чжухай авиасалоне Airshow China. Боевая машина поднялась в воздух в первый день работы выставки и вызвала огромный интерес у всех ее участников. Истребитель показал публике фигуры высшего пилотажа. За штурвалом находился заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан.

https://ria.ru/20241105/j-35a-1981864024.html

https://ria.ru/20241111/su-57--1982999785.html

россия

чжухай

китай

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россия, чжухай, су-57, су-27, китай