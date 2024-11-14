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Владимиров: товарооборот между Ставропольем и Белоруссией вырос в 1,5 раза - РИА Новости, 14.11.2024
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
11:51 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/stavropole-1983698754.html
Владимиров: товарооборот между Ставропольем и Белоруссией вырос в 1,5 раза
Владимиров: товарооборот между Ставропольем и Белоруссией вырос в 1,5 раза - РИА Новости, 14.11.2024
Владимиров: товарооборот между Ставропольем и Белоруссией вырос в 1,5 раза
Торговый оборот между Ставропольским краем и Республикой Беларусь вырос более чем в полтора раза за пять лет, а за первые шесть месяцев 2024 года он составил... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:51
2024-11-14T11:51
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Торговый оборот между Ставропольским краем и Республикой Беларусь вырос более чем в полтора раза за пять лет, а за первые шесть месяцев 2024 года он составил 113 миллионов долларов, сообщает пресс-служба правительства региона. Делегация Ставрополья во главе с губернатором посетила ряд предприятий в Белоруссии в рамках рабочего визита. "Для Ставрополья Республика Беларусь давно стала одним из ведущих партнеров по самым разным направлениям. Президентом России, главой правительства нашей страны поставлена задача по дальнейшему углублению экономического взаимодействия, и Ставрополье ведет серьезную работу по развитию нашего партнерства с Республикой. Помимо заключенного соглашения о сотрудничестве с Беларусью, такие же документы подписаны с рядом регионов страны", — сказал Владимиров, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что также растет торговый оборот между Ставропольем и Белоруссией — за пять лет он вырос более чем в полтора раза. Работа по развитию и укреплению отношений – продолжится. Также губернатор региона подписал соглашение о размещении на Ставрополье сборочного производства сельскохозяйственной техники. "Агропромышленнй комплекс края отличает высокий уровень механизации. Значительная доля техники у наших аграриев – белорусского производства. Создание в нашем регионе предприятия, которое будет выпускать машины для нашего АПК, поможет лучше обеспечивать потребности ставропольских хозяйств и поможет дальнейшему расширению экономического сотрудничества с белорусской стороной", – сказал Владимиров. Глава края подчеркнул, что более 56% тракторов, которые сегодня используют ставропольские аграрии, и 10% комбайнов — белорусского производства. Таким образом, торговый оборот, в том числе за счет реализации нескольких краевых госпрограмм и региональных проектов между Ставропольем и Республикой Беларусь за пять лет вырос более чем в полтора раза. За первые шесть месяцев 2024 года составил 113 миллионов долларов, показатель за весь 2019 год составлял 132 миллиона долларов.
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белоруссия, ставропольский край, россия
Ставропольский край, Белоруссия, Ставропольский край, Россия

Владимиров: товарооборот между Ставропольем и Белоруссией вырос в 1,5 раза

© Фото : Пресс-служба правительства Ставропольского краяВладимиров: товарооборот между Ставропольем и Белоруссией вырос в 1,5 раза
Владимиров: товарооборот между Ставропольем и Белоруссией вырос в 1,5 раза - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Ставропольского края
Владимиров: товарооборот между Ставропольем и Белоруссией вырос в 1,5 раза
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Торговый оборот между Ставропольским краем и Республикой Беларусь вырос более чем в полтора раза за пять лет, а за первые шесть месяцев 2024 года он составил 113 миллионов долларов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Делегация Ставрополья во главе с губернатором посетила ряд предприятий в Белоруссии в рамках рабочего визита.
"Для Ставрополья Республика Беларусь давно стала одним из ведущих партнеров по самым разным направлениям. Президентом России, главой правительства нашей страны поставлена задача по дальнейшему углублению экономического взаимодействия, и Ставрополье ведет серьезную работу по развитию нашего партнерства с Республикой. Помимо заключенного соглашения о сотрудничестве с Беларусью, такие же документы подписаны с рядом регионов страны", — сказал Владимиров, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что также растет торговый оборот между Ставропольем и Белоруссией — за пять лет он вырос более чем в полтора раза. Работа по развитию и укреплению отношений – продолжится.
Также губернатор региона подписал соглашение о размещении на Ставрополье сборочного производства сельскохозяйственной техники.
"Агропромышленнй комплекс края отличает высокий уровень механизации. Значительная доля техники у наших аграриев – белорусского производства. Создание в нашем регионе предприятия, которое будет выпускать машины для нашего АПК, поможет лучше обеспечивать потребности ставропольских хозяйств и поможет дальнейшему расширению экономического сотрудничества с белорусской стороной", – сказал Владимиров.
Глава края подчеркнул, что более 56% тракторов, которые сегодня используют ставропольские аграрии, и 10% комбайнов — белорусского производства.
Таким образом, торговый оборот, в том числе за счет реализации нескольких краевых госпрограмм и региональных проектов между Ставропольем и Республикой Беларусь за пять лет вырос более чем в полтора раза. За первые шесть месяцев 2024 года составил 113 миллионов долларов, показатель за весь 2019 год составлял 132 миллиона долларов.
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