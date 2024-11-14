Пентагон намерен отправлять Украине партии оружия еженедельно
В США заявили, что постараются успеть выделить помощь Украине до прихода Трампа
© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США намерено отправлять Украине партии оружия на еженедельной основе, что успеть выделить всю оставшуюся помощь до ухода американского президента Джо Байдена, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг.
"Продолжение поставок новых партий оружия Украине является тем обещанием, которое дал президент. Следовательно, министерство продолжает выполнять это обещание, отправляя Украине пакеты (оружия - ред.) на еженедельной основе", - сообщила она журналистам на брифинге.
Ранее Сингх признала, что Пентагону предстоит "очень тяжелая работа", чтобы успеть выделить Киеву всю оставшуюся помощь в объеме 7,1 миллиарда долларов.
Сингх добавила, что американская армия продолжает регулярно восполнять свои склады с целью не дать им опустеть из-за передачи ВСУ все новых партий помощи.
"Министр не позволит, чтобы они истощились до некомфортного уровня. Так что по мере того, как мы продолжаем пополнять наши собственные полки, вы будете видеть поток средств и снаряжения (на Украину - ред.)", - указала она.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.