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США ввели санкции против 26 компаний, связанных с сирийским конгломератом - РИА Новости, 14.11.2024
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20:15 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/ssha-1983839291.html
США ввели санкции против 26 компаний, связанных с сирийским конгломератом
США ввели санкции против 26 компаний, связанных с сирийским конгломератом - РИА Новости, 14.11.2024
США ввели санкции против 26 компаний, связанных с сирийским конгломератом
Министерство финансов США ввело санкции против 26 компаний, физических лиц и судов, связанных с сирийским конгломератом Al-Qatirji Company, говорится в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T20:15
2024-11-14T20:15
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Министерство финансов США ввело санкции против 26 компаний, физических лиц и судов, связанных с сирийским конгломератом Al-Qatirji Company, говорится в обнародованном в четверг заявлении ведомства. Как отмечается в документе, данная компания приносит сотни миллионов долларов дохода силам Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и правящему на севере Йемена шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситы) через продажу иранской нефти в Сирию и Китай. Минфин США добавляет, что Al-Qatirji Company ранее уже попадала под санкции за роль в организации поставок топлива между сирийским режимом и террористической группировкой "Исламское государство"* Теперь эта компания, по утверждению американской стороны, стала одним из основных каналов получения доходов КСИР для финансирования своих прокси-групп в регионе. "Иран все чаще полагается на ключевых бизнес-партнеров, таких как Al-Qatirji Company, чтобы финансировать дестабилизирующую деятельность и сеть террористических прокси-групп по всему региону", - заявил исполняющий обязанности замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит. По его словам, министерство финансов США продолжит принимать все возможные меры, чтобы ограничить возможности иранского правительства извлекать прибыль из незаконных схем, которые продвигают его региональную повестку. Новые санкции введены на основании указа №13224, расширенного поправками, который касается противодействия терроризму. Компания Al-Qatirji Company впервые попала под ограничения 6 сентября 2018 года на основании указа №13582 за связи с правительством Сирии.* "Исламское государство", ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20240930/minfin-1975604940.html
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в мире, сша, сирия, йемен, ансар алла, исламское государство*, минфин сша, иран
В мире, США, Сирия, Йемен, Ансар Алла, Исламское государство*, Минфин США, Иран
США ввели санкции против 26 компаний, связанных с сирийским конгломератом

Минфин США ввел санкции против 26 компаний, связанных с сирийским конгломератом

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Министерство финансов США ввело санкции против 26 компаний, физических лиц и судов, связанных с сирийским конгломератом Al-Qatirji Company, говорится в обнародованном в четверг заявлении ведомства.
Как отмечается в документе, данная компания приносит сотни миллионов долларов дохода силам Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и правящему на севере Йемена шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситы) через продажу иранской нефти в Сирию и Китай. Минфин США добавляет, что Al-Qatirji Company ранее уже попадала под санкции за роль в организации поставок топлива между сирийским режимом и террористической группировкой "Исламское государство"* Теперь эта компания, по утверждению американской стороны, стала одним из основных каналов получения доходов КСИР для финансирования своих прокси-групп в регионе.
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"Иран все чаще полагается на ключевых бизнес-партнеров, таких как Al-Qatirji Company, чтобы финансировать дестабилизирующую деятельность и сеть террористических прокси-групп по всему региону", - заявил исполняющий обязанности замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.
По его словам, министерство финансов США продолжит принимать все возможные меры, чтобы ограничить возможности иранского правительства извлекать прибыль из незаконных схем, которые продвигают его региональную повестку.
Новые санкции введены на основании указа №13224, расширенного поправками, который касается противодействия терроризму. Компания Al-Qatirji Company впервые попала под ограничения 6 сентября 2018 года на основании указа №13582 за связи с правительством Сирии.
* "Исламское государство", ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация
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В миреСШАСирияЙеменАнсар АллаИсламское государство*Минфин СШАИран
 
 
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