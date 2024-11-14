https://ria.ru/20241114/ssha-1983670455.html

Поляки опасаются снижения уровня безопасности при Трампе, показал опрос

Поляки опасаются снижения уровня безопасности при Трампе, показал опрос - РИА Новости, 14.11.2024

Поляки опасаются снижения уровня безопасности при Трампе, показал опрос

Более половины поляков (51,1%) считают, что с приходом к власти в США Дональда Трампа уровень безопасности республики снизится, свидетельствуют данные опроса... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T10:03

2024-11-14T10:03

2024-11-14T10:12

в мире

сша

нью-йорк (город)

дональд трамп

дональд туск

польша

выборы президента сша — 2024

ibris

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ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Более половины поляков (51,1%) считают, что с приходом к власти в США Дональда Трампа уровень безопасности республики снизится, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра IBRiS.Участников опроса попросили ответить на вопрос, считают ли они, что с победой Трампа на выборах в США Польша будет в большей безопасности. С этим утверждением согласились только 33% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 51,1% участников исследования. 15,9% не смогли высказаться по этому поводу.Как выяснили исследователи, больше всего скептически настроенных граждан Польши поддерживают правящую коалицию Дональда Туска. Избиратели оппозиции и евроскептической "Конфедерации" их опасений не разделяют.Опрос проводился методом прямого интервью 8-9 ноября с участием 1067 респондентов. Данные о погрешности не приводятся.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва.

https://ria.ru/20241111/sholts-1982986494.html

https://ria.ru/20241111/peskov-1983046176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, дональд туск, польша, выборы президента сша — 2024, ibris