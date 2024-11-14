https://ria.ru/20241114/ssha-1983670455.html
Поляки опасаются снижения уровня безопасности при Трампе, показал опрос
Поляки опасаются снижения уровня безопасности при Трампе, показал опрос - РИА Новости, 14.11.2024
Поляки опасаются снижения уровня безопасности при Трампе, показал опрос
Более половины поляков (51,1%) считают, что с приходом к власти в США Дональда Трампа уровень безопасности республики снизится, свидетельствуют данные опроса... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:03
2024-11-14T10:03
2024-11-14T10:12
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ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Более половины поляков (51,1%) считают, что с приходом к власти в США Дональда Трампа уровень безопасности республики снизится, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра IBRiS.Участников опроса попросили ответить на вопрос, считают ли они, что с победой Трампа на выборах в США Польша будет в большей безопасности. С этим утверждением согласились только 33% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 51,1% участников исследования. 15,9% не смогли высказаться по этому поводу.Как выяснили исследователи, больше всего скептически настроенных граждан Польши поддерживают правящую коалицию Дональда Туска. Избиратели оппозиции и евроскептической "Конфедерации" их опасений не разделяют.Опрос проводился методом прямого интервью 8-9 ноября с участием 1067 респондентов. Данные о погрешности не приводятся.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва.
https://ria.ru/20241111/sholts-1982986494.html
https://ria.ru/20241111/peskov-1983046176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, дональд туск, польша, выборы президента сша — 2024, ibris
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Дональд Туск, Польша, Выборы президента США — 2024, IBRiS
Поляки опасаются снижения уровня безопасности при Трампе, показал опрос
Опрос: поляки опасаются снижения уровня безопасности из-за победы Трампа