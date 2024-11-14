https://ria.ru/20241114/ssha-1983651276.html

Лавров назвал причину "остервенения" США в отношении Китая

Лавров назвал причину "остервенения" США в отношении Китая - РИА Новости, 14.11.2024

Лавров назвал причину "остервенения" США в отношении Китая

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, почему политика США в отношении Китая стала "остервенелой". РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T07:29

2024-11-14T07:29

2024-11-14T07:29

сергей лавров

мвф

всемирный банк

всемирная торговая организация (вто)

сша

китай

америка

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, почему политика США в отношении Китая стала "остервенелой". "Реальная причина, почему они (США) вот так сейчас буквально остервенели, я употреблю такое слово, это то, что Китай обходит Америку очень быстро, уверенно", - сказал министр в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким". "Обходит Америку на основе тех же норм, которые заложены американцами в институты, такие как МВФ, Всемирный банк, Всемирная торговая организация. Обходят несмотря на то, что этими институтами, механизмами, контролируемыми американцами, всячески злоупотребляют", - добавил он.

https://ria.ru/20241114/lavrov-1983651147.html

сша

китай

америка

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сергей лавров, мвф, всемирный банк, всемирная торговая организация (вто), сша, китай, америка