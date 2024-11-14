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Лавров назвал причину "остервенения" США в отношении Китая - РИА Новости, 14.11.2024
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07:29 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/ssha-1983651276.html
Лавров назвал причину "остервенения" США в отношении Китая
Лавров назвал причину "остервенения" США в отношении Китая - РИА Новости, 14.11.2024
Лавров назвал причину "остервенения" США в отношении Китая
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, почему политика США в отношении Китая стала "остервенелой". РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T07:29
2024-11-14T07:29
сергей лавров
мвф
всемирный банк
всемирная торговая организация (вто)
сша
китай
америка
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, почему политика США в отношении Китая стала "остервенелой". "Реальная причина, почему они (США) вот так сейчас буквально остервенели, я употреблю такое слово, это то, что Китай обходит Америку очень быстро, уверенно", - сказал министр в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким". "Обходит Америку на основе тех же норм, которые заложены американцами в институты, такие как МВФ, Всемирный банк, Всемирная торговая организация. Обходят несмотря на то, что этими институтами, механизмами, контролируемыми американцами, всячески злоупотребляют", - добавил он.
https://ria.ru/20241114/lavrov-1983651147.html
сша
китай
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сергей лавров, мвф, всемирный банк, всемирная торговая организация (вто), сша, китай, америка
Сергей Лавров, МВФ, Всемирный банк, Всемирная торговая организация (ВТО), США, Китай, Америка
Лавров назвал причину "остервенения" США в отношении Китая

Лавров: США остервенели в отношении Китая, потому что стали сильно отставать

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, почему политика США в отношении Китая стала "остервенелой".
"Реальная причина, почему они (США) вот так сейчас буквально остервенели, я употреблю такое слово, это то, что Китай обходит Америку очень быстро, уверенно", - сказал министр в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким".
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"Обходит Америку на основе тех же норм, которые заложены американцами в институты, такие как МВФ, Всемирный банк, Всемирная торговая организация. Обходят несмотря на то, что этими институтами, механизмами, контролируемыми американцами, всячески злоупотребляют", - добавил он.
 
Сергей ЛавровМВФВсемирный банкВсемирная торговая организация (ВТО)СШАКитайАмерика
 
 
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