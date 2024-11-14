https://ria.ru/20241114/sputnik-1983695225.html

Sputnik начинает сотрудничество с Камеруном

Sputnik начинает сотрудничество с Камеруном - РИА Новости, 14.11.2024

Sputnik начинает сотрудничество с Камеруном

Информационное агентство и радио Sputnik и информационное агентство Камеруна CNA подписали меморандум о взаимопонимании, договорившись об обмене контентом на... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:31

2024-11-14T11:31

2024-11-14T11:31

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МОСКВА, 14 ноября - РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и информационное агентство Камеруна CNA подписали меморандум о взаимопонимании, договорившись об обмене контентом на английском языке. На онлайн-церемонии после обсуждения основных векторов сотрудничества свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и исполнительный редактор CNA Нфор Хансон Нчанджи.По итогам церемонии подписания Василий Пушков отметил: "Подписание соглашения с CNA стало логическим продолжением ведущегося сотрудничества, в рамках которого в Москву приезжали журналисты из агентства по линии проекта SputnikPro. Этот документ будет способствовать тому, что голос Глобального большинства будет четко и ясно звучать на мировой арене".С ним согласился исполнительный редактор CNA: "Сотрудничество со Sputnik знаменует новую эру в развитии журналистики CNA. Объединяя усилия, мы стремимся предоставлять точные, непредвзятые и своевременные новости своим читателям, в какой бы точке мира они ни находились. Благодаря этому мы сможем расширить новостной ассортимент и предоставить более полную информацию аудитории. У CNA есть возможности поставлять Sputnik новости из Камеруна и субрегиона Центральной Африки. Мы также рады, что российское информационное агентство готово проводить тренинги для наших репортеров".Соглашение с информационным агентством Камеруна CNA стало первым соглашением, подписанным со СМИ Камеруна.

https://ria.ru/20241111/sputnik-1983011949.html

https://ria.ru/20241030/sotrudnichestvo-1980901138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камерун, москва, общество