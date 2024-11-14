https://ria.ru/20241114/spetssessiya-1983769113.html

Бабушкина открыла спецсессию на тему укрепления традиционных ценностей

Бабушкина открыла спецсессию на тему укрепления традиционных ценностей - РИА Новости, 14.11.2024

Бабушкина открыла спецсессию на тему укрепления традиционных ценностей

Председатель ЗакСобрания Свердловской области Людмила Бабушкина открыла специальную стратегическую сессию, посвященную сохранению и развитию традиционных... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:10

2024-11-14T16:10

2024-11-14T16:10

свердловская область

людмила бабушкина

госдума рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

совет федерации рф

екатеринбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983767115_469:0:1600:636_1920x0_80_0_0_28368ae537abc9fc21e599152704cfeb.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель ЗакСобрания Свердловской области Людмила Бабушкина открыла специальную стратегическую сессию, посвященную сохранению и развитию традиционных ценностей на региональном и местном уровне, сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятие состоялось в четверг на VIII Общероссийском форуму "Города России" в Екатеринбурге. Председатель парламента обратилась к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации, представителям исполнительных органов власти более чем 30 регионов России, федеральных ведомств и экспертного сообщества. "Уважаемые участники форума, позвольте от имени депутатов поприветствовать вас в Екатеринбурге. Я хотела бы сказать слова благодарности комитету Госдумы за тему, которая избрана для дискуссии. Два года назад Президент России Владимир Путин своим указом задал вектор такой важной деятельности как сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Сегодня мы говорим о духовно-нравственных ценностях, понимая, что молодежь пойдет в будущее именно с теми принципами, которые мы заложим", – сказала Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что форум и сессия позволят определить новые направления в этой работе, поделиться опытом с регионами, разработать новые практики. Бабушкина также заявила об особом значении института семьи в системе укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Она напомнила озвученные президентом России Владимиром Путиным тезисы в Послании Федеральному Собранию, о том, что судьба и историческая перспектива страны зависит от того, сколько детей родится в российских семьях, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития государства и какие ценности будут для них опорой в жизни. По словам председателя ЗакСобрания, меры социальной поддержки в Свердловской области позволили за последние годы в два раза увеличить количество многодетных семей. Форум "Города России" проводится с 2016 года под патронажем Минэкономразвития России и является единственным в стране регулярным мероприятием, посвященным вопросам развития городов. Тема 2024 года – "Города России: локомотивы роста".

https://ria.ru/20241113/turizm-1983597784.html

https://ria.ru/20241029/lekarstva-1980690154.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

людмила бабушкина , госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), совет федерации рф, екатеринбург