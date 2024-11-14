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Бабушкина открыла спецсессию на тему укрепления традиционных ценностей - РИА Новости, 14.11.2024
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
16:10 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/spetssessiya-1983769113.html
Бабушкина открыла спецсессию на тему укрепления традиционных ценностей
Бабушкина открыла спецсессию на тему укрепления традиционных ценностей - РИА Новости, 14.11.2024
Бабушкина открыла спецсессию на тему укрепления традиционных ценностей
Председатель ЗакСобрания Свердловской области Людмила Бабушкина открыла специальную стратегическую сессию, посвященную сохранению и развитию традиционных... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:10
2024-11-14T16:10
свердловская область
людмила бабушкина
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
совет федерации рф
екатеринбург
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель ЗакСобрания Свердловской области Людмила Бабушкина открыла специальную стратегическую сессию, посвященную сохранению и развитию традиционных ценностей на региональном и местном уровне, сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятие состоялось в четверг на VIII Общероссийском форуму "Города России" в Екатеринбурге. Председатель парламента обратилась к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации, представителям исполнительных органов власти более чем 30 регионов России, федеральных ведомств и экспертного сообщества. "Уважаемые участники форума, позвольте от имени депутатов поприветствовать вас в Екатеринбурге. Я хотела бы сказать слова благодарности комитету Госдумы за тему, которая избрана для дискуссии. Два года назад Президент России Владимир Путин своим указом задал вектор такой важной деятельности как сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Сегодня мы говорим о духовно-нравственных ценностях, понимая, что молодежь пойдет в будущее именно с теми принципами, которые мы заложим", – сказала Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что форум и сессия позволят определить новые направления в этой работе, поделиться опытом с регионами, разработать новые практики. Бабушкина также заявила об особом значении института семьи в системе укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Она напомнила озвученные президентом России Владимиром Путиным тезисы в Послании Федеральному Собранию, о том, что судьба и историческая перспектива страны зависит от того, сколько детей родится в российских семьях, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития государства и какие ценности будут для них опорой в жизни. По словам председателя ЗакСобрания, меры социальной поддержки в Свердловской области позволили за последние годы в два раза увеличить количество многодетных семей. Форум "Города России" проводится с 2016 года под патронажем Минэкономразвития России и является единственным в стране регулярным мероприятием, посвященным вопросам развития городов. Тема 2024 года – "Города России: локомотивы роста".
https://ria.ru/20241113/turizm-1983597784.html
https://ria.ru/20241029/lekarstva-1980690154.html
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людмила бабушкина , госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), совет федерации рф, екатеринбург
Свердловская область , Людмила Бабушкина , Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Совет Федерации РФ, Екатеринбург

Бабушкина открыла спецсессию на тему укрепления традиционных ценностей

© Фото : Законодательное Cобрание Свердловской областиБабушкина открыла спецсессию на тему укрепления традиционных ценностей
Бабушкина открыла спецсессию на тему укрепления традиционных ценностей - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Законодательное Cобрание Свердловской области
Бабушкина открыла спецсессию на тему укрепления традиционных ценностей
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель ЗакСобрания Свердловской области Людмила Бабушкина открыла специальную стратегическую сессию, посвященную сохранению и развитию традиционных ценностей на региональном и местном уровне, сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие состоялось в четверг на VIII Общероссийском форуму "Города России" в Екатеринбурге.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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Председатель парламента обратилась к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации, представителям исполнительных органов власти более чем 30 регионов России, федеральных ведомств и экспертного сообщества.
"Уважаемые участники форума, позвольте от имени депутатов поприветствовать вас в Екатеринбурге. Я хотела бы сказать слова благодарности комитету Госдумы за тему, которая избрана для дискуссии. Два года назад Президент России Владимир Путин своим указом задал вектор такой важной деятельности как сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Сегодня мы говорим о духовно-нравственных ценностях, понимая, что молодежь пойдет в будущее именно с теми принципами, которые мы заложим", – сказала Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что форум и сессия позволят определить новые направления в этой работе, поделиться опытом с регионами, разработать новые практики.
Бабушкина также заявила об особом значении института семьи в системе укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Она напомнила озвученные президентом России Владимиром Путиным тезисы в Послании Федеральному Собранию, о том, что судьба и историческая перспектива страны зависит от того, сколько детей родится в российских семьях, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития государства и какие ценности будут для них опорой в жизни.
По словам председателя ЗакСобрания, меры социальной поддержки в Свердловской области позволили за последние годы в два раза увеличить количество многодетных семей.
Форум "Города России" проводится с 2016 года под патронажем Минэкономразвития России и является единственным в стране регулярным мероприятием, посвященным вопросам развития городов. Тема 2024 года – "Города России: локомотивы роста".
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Свердловская областьЛюдмила БабушкинаГосдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Совет Федерации РФЕкатеринбург
 
 
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