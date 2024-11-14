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Российские войска освободили Вознесенку в ДНР - РИА Новости, 14.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 14.11.2024 (обновлено: 12:42 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/spetsoperatsiya-1983703250.html
Российские войска освободили Вознесенку в ДНР
Российские войска освободили Вознесенку в ДНР - РИА Новости, 14.11.2024
Российские войска освободили Вознесенку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль населенный пункт Вознесенка в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:07
2024-11-14T12:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль населенный пункт Вознесенка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вознесенка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Вознесенку в ДНР

Минобороны: российские войска освободили Вознесенку в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета орудия "Гиацинт-Б" ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие расчета орудия Гиацинт-Б ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие расчета орудия "Гиацинт-Б" ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль населенный пункт Вознесенка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вознесенка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили село Вознесенка в ДНР
Российские войска освободили село Вознесенка в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили село Вознесенка в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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