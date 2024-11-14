https://ria.ru/20241114/spetsoperatsiya-1983703250.html

Российские войска освободили Вознесенку в ДНР

Российские войска освободили Вознесенку в ДНР - РИА Новости, 14.11.2024

Российские войска освободили Вознесенку в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль населенный пункт Вознесенка в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:07

2024-11-14T12:07

2024-11-14T12:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль населенный пункт Вознесенка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вознесенка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)