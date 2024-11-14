https://ria.ru/20241114/spetsoperatsiya-1983703250.html
Российские войска освободили Вознесенку в ДНР
Российские войска освободили Вознесенку в ДНР - РИА Новости, 14.11.2024
Российские войска освободили Вознесенку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль населенный пункт Вознесенка в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:07
2024-11-14T12:07
2024-11-14T12:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль населенный пункт Вознесенка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вознесенка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Вознесенку в ДНР
Минобороны: российские войска освободили Вознесенку в ДНР