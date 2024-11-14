https://ria.ru/20241114/sovfed-1983764087.html

Совфед рассмотрит закон о кредитных долгах наследодателей

Совфед рассмотрит закон о кредитных долгах наследодателей - РИА Новости, 14.11.2024

Совфед рассмотрит закон о кредитных долгах наследодателей

Совет Федерации рассмотрит 20 ноября закон об обязанности нотариусов информировать наследников о кредитных обязательствах наследодателей, соответствующий вопрос РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:54

2024-11-14T15:54

2024-11-14T15:57

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совет федерации рф

федеральная нотариальная палата

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит 20 ноября закон об обязанности нотариусов информировать наследников о кредитных обязательствах наследодателей, соответствующий вопрос включен в повестку заседания. В действующем законодательстве не определен порядок информирования наследников о кредитных долгах наследодателя на момент его смерти. Зачастую наследники узнают об этих долгах лишь после принятия наследства, получив требования кредиторов. А если кредитные долги равны или превышают стоимость наследного имущества, принятие наследства становится экономически нецелесообразным, отмечается в пояснительной записке. Новый закон обязывает нотариусов, ведущих наследственные дела, не позднее трех рабочих дней после открытия такого дела запросить в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) информацию о бюро кредитных историй (БКИ), где хранится кредитная история наследодателя, либо об ее отсутствии. При наличии такой информации нотариус в течение трех рабочих дней со дня ее получения должен обратиться в соответствующее БКИ для получения кредитного отчета. При этом Федеральная нотариальная палата должна обеспечить формирование и направление таких запросов в ЦККИ и БКИ, а также получение ответов на них посредством единой информационной системы нотариата. Информация из каталога и бюро через эту систему предоставляется в электронной форме на безвозмездной основе не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса. После получения информации из ЦККИ и БКИ нотариус не позднее трех рабочих дней должен известить наследников, подавших ему заявления о принятии наследства, об отсутствии или наличии неисполненных долговых обязательств наследодателя и об их размере. Нотариус обязан сообщить наследникам о наличии таких обязательств и в случаях, когда сведения о них получены из иных источников. Нотариус извещает наследников либо письменно по известному адресу места жительства или электронной почты, либо при личной явке. Кроме того, уточняется, что справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев будут выдаваться кредитной организацией не нотариальным конторам, а нотариусам по находящимся в их производстве наследственным делам. Соответствующие изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности", "О кредитных историях" и в основы законодательства РФ о нотариате. Закон должен вступить в силу через год после официального опубликования. Предполагается, что он поможет наследникам своевременно принимать экономически рациональные решения о вступлении в наследство или отказе от него. Это, в свою очередь, позволит снизить уровень закредитованности граждан.

https://ria.ru/20241019/nasledstvo-1978870951.html

https://ria.ru/20241111/nasledniki-1982994976.html

https://ria.ru/20240319/nasledstvo-1758587258.html

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россия, совет федерации рф, федеральная нотариальная палата, общество