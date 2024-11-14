https://ria.ru/20241114/sovfed-1983763281.html

Совфед обсудит запрет усыновления детей из России недружественными странами

Совфед обсудит запрет усыновления детей из России недружественными странами - РИА Новости, 14.11.2024

Совфед обсудит запрет усыновления детей из России недружественными странами

Совет Федерации рассмотрит 20 ноября закон о запрете усыновления детей из РФ гражданами из стран, где разрешена смена пола, соответствующий вопрос включен в... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:54

2024-11-14T15:54

2024-11-14T15:54

общество

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит 20 ноября закон о запрете усыновления детей из РФ гражданами из стран, где разрешена смена пола, соответствующий вопрос включен в повестку заседания. Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, предлагается дополнить его нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства".

https://ria.ru/20240619/usynovlenie-1953866596.html

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общество, россия, совет федерации рф