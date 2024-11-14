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Совфед обсудит запрет усыновления детей из России недружественными странами - РИА Новости, 14.11.2024
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15:54 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/sovfed-1983763281.html
Совфед обсудит запрет усыновления детей из России недружественными странами
Совфед обсудит запрет усыновления детей из России недружественными странами - РИА Новости, 14.11.2024
Совфед обсудит запрет усыновления детей из России недружественными странами
Совет Федерации рассмотрит 20 ноября закон о запрете усыновления детей из РФ гражданами из стран, где разрешена смена пола, соответствующий вопрос включен в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:54
2024-11-14T15:54
общество
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит 20 ноября закон о запрете усыновления детей из РФ гражданами из стран, где разрешена смена пола, соответствующий вопрос включен в повестку заседания. Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, предлагается дополнить его нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства".
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед обсудит запрет усыновления детей из России недружественными странами

Совфед обсудит запрет усыновления детей из России странами, где можно менять пол

© iStock.com / Marco_PiuntiНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© iStock.com / Marco_Piunti
Новорожденный ребенок. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит 20 ноября закон о запрете усыновления детей из РФ гражданами из стран, где разрешена смена пола, соответствующий вопрос включен в повестку заседания.
Изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации, предлагается дополнить его нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства".
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