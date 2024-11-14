https://ria.ru/20241114/solovev-1983783882.html
Соловьев высказался о блогере, поглумившимся над цесаревичем Алексеем
Соловьев высказался о блогере, поглумившимся над цесаревичем Алексеем - РИА Новости, 14.11.2024
Соловьев высказался о блогере, поглумившимся над цесаревичем Алексеем
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не уволит блогера Стаса Васильева, известного под ником "Ай, Как Просто!", который в эфире глумился над кончиной... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:02
2024-11-14T17:02
2024-11-14T17:08
владимир соловьев (телеведущий)
борис корчевников
общество
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не уволит блогера Стаса Васильева, известного под ником "Ай, Как Просто!", который в эфире глумился над кончиной цесаревича Алексея. Об этом он сообщил в программе "Полный контакт" на канале Соловьев Live."Мне просто по-человечески обидно. Для меня момент со Стасом, если угодно, человеческое разочарование <…> Я вообще никого не из какого эфира не убираю", — сказал Соловьев."Все-таки какой-то врожденный такт должен быть, просто понимание всей трагедии", - добавил он.Ранее Стас Васильев в эфире Соловьев Live заявил, что больного гемофилией цесаревича Алексея "большевики вылечили свинцом". Неуместная шутка спровоцировала осуждение в его адрес со стороны зрителей, блогеров, а также гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова.Позже Васильев извинился за это высказывание в своем Telegram-канале."Всем, кого это оскорбило, хочу принести свои извинения", — написал он, добавив, что не хотел шутить о расправе над ребенком, а неудачно поиронизировал на тему противостояния большевиков и белых.
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https://ria.ru/20241106/solovev-1982211216.html
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владимир соловьев (телеведущий), борис корчевников, общество
Владимир Соловьев (телеведущий), Борис Корчевников, Общество
Соловьев высказался о блогере, поглумившимся над цесаревичем Алексеем
Телеведущий Соловьев назвал шутку Васильева о цесаревиче отсутствием такта