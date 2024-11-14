Рейтинг@Mail.ru
Соловьев высказался о блогере, поглумившимся над цесаревичем Алексеем - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 14.11.2024 (обновлено: 17:08 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/solovev-1983783882.html
Соловьев высказался о блогере, поглумившимся над цесаревичем Алексеем
Соловьев высказался о блогере, поглумившимся над цесаревичем Алексеем - РИА Новости, 14.11.2024
Соловьев высказался о блогере, поглумившимся над цесаревичем Алексеем
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не уволит блогера Стаса Васильева, известного под ником "Ай, Как Просто!", который в эфире глумился над кончиной... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:02
2024-11-14T17:08
владимир соловьев (телеведущий)
борис корчевников
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919834105_0:58:2953:1719_1920x0_80_0_0_efba575d9679d23955eac66ab8aaa7b5.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не уволит блогера Стаса Васильева, известного под ником "Ай, Как Просто!", который в эфире глумился над кончиной цесаревича Алексея. Об этом он сообщил в программе "Полный контакт" на канале Соловьев Live."Мне просто по-человечески обидно. Для меня момент со Стасом, если угодно, человеческое разочарование &lt;…&gt; Я вообще никого не из какого эфира не убираю", — сказал Соловьев."Все-таки какой-то врожденный такт должен быть, просто понимание всей трагедии", - добавил он.Ранее Стас Васильев в эфире Соловьев Live заявил, что больного гемофилией цесаревича Алексея "большевики вылечили свинцом". Неуместная шутка спровоцировала осуждение в его адрес со стороны зрителей, блогеров, а также гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова.Позже Васильев извинился за это высказывание в своем Telegram-канале."Всем, кого это оскорбило, хочу принести свои извинения", — написал он, добавив, что не хотел шутить о расправе над ребенком, а неудачно поиронизировал на тему противостояния большевиков и белых.
https://ria.ru/20240908/romanovy-1971410614.html
https://ria.ru/20241106/solovev-1982211216.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919834105_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1fb394d5f1c10101c5d72067b7fb5261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир соловьев (телеведущий), борис корчевников, общество
Владимир Соловьев (телеведущий), Борис Корчевников, Общество
Соловьев высказался о блогере, поглумившимся над цесаревичем Алексеем

Телеведущий Соловьев назвал шутку Васильева о цесаревиче отсутствием такта

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Соловьев
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Соловьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не уволит блогера Стаса Васильева, известного под ником "Ай, Как Просто!", который в эфире глумился над кончиной цесаревича Алексея. Об этом он сообщил в программе "Полный контакт" на канале Соловьев Live.
"Мне просто по-человечески обидно. Для меня момент со Стасом, если угодно, человеческое разочарование <…> Я вообще никого не из какого эфира не убираю", — сказал Соловьев.
Передвижная стендовая выставка Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В Туле открылась выставка о милосердном служении Романовых
8 сентября, 14:21
"Все-таки какой-то врожденный такт должен быть, просто понимание всей трагедии", - добавил он.
Ранее Стас Васильев в эфире Соловьев Live заявил, что больного гемофилией цесаревича Алексея "большевики вылечили свинцом". Неуместная шутка спровоцировала осуждение в его адрес со стороны зрителей, блогеров, а также гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова.
Позже Васильев извинился за это высказывание в своем Telegram-канале.
"Всем, кого это оскорбило, хочу принести свои извинения", — написал он, добавив, что не хотел шутить о расправе над ребенком, а неудачно поиронизировал на тему противостояния большевиков и белых.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Трамп не пишет историю, заявил Соловьев
6 ноября, 15:07
 
Владимир Соловьев (телеведущий)Борис КорчевниковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала