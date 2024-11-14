https://ria.ru/20241114/solovev-1983783882.html

Соловьев высказался о блогере, поглумившимся над цесаревичем Алексеем

Соловьев высказался о блогере, поглумившимся над цесаревичем Алексеем - РИА Новости, 14.11.2024

Соловьев высказался о блогере, поглумившимся над цесаревичем Алексеем

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не уволит блогера Стаса Васильева, известного под ником "Ай, Как Просто!", который в эфире глумился над кончиной... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:02

2024-11-14T17:02

2024-11-14T17:08

владимир соловьев (телеведущий)

борис корчевников

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919834105_0:58:2953:1719_1920x0_80_0_0_efba575d9679d23955eac66ab8aaa7b5.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не уволит блогера Стаса Васильева, известного под ником "Ай, Как Просто!", который в эфире глумился над кончиной цесаревича Алексея. Об этом он сообщил в программе "Полный контакт" на канале Соловьев Live."Мне просто по-человечески обидно. Для меня момент со Стасом, если угодно, человеческое разочарование <…> Я вообще никого не из какого эфира не убираю", — сказал Соловьев."Все-таки какой-то врожденный такт должен быть, просто понимание всей трагедии", - добавил он.Ранее Стас Васильев в эфире Соловьев Live заявил, что больного гемофилией цесаревича Алексея "большевики вылечили свинцом". Неуместная шутка спровоцировала осуждение в его адрес со стороны зрителей, блогеров, а также гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова.Позже Васильев извинился за это высказывание в своем Telegram-канале."Всем, кого это оскорбило, хочу принести свои извинения", — написал он, добавив, что не хотел шутить о расправе над ребенком, а неудачно поиронизировал на тему противостояния большевиков и белых.

https://ria.ru/20240908/romanovy-1971410614.html

https://ria.ru/20241106/solovev-1982211216.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир соловьев (телеведущий), борис корчевников, общество