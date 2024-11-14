https://ria.ru/20241114/solovev-1983507420.html

Биография Владимира Соловьева

Биография Владимира Соловьева - РИА Новости, 14.11.2024

Биография Владимира Соловьева

Председатель Союза журналистов России Владимир Геннадиевич Соловьев родился 14 ноября 1964 года в городе Ногинске Московской области. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T01:12

2024-11-14T01:12

2024-11-14T01:12

справки

биографии

владимир соловьев (телеведущий)

союз журналистов россии

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Председатель Союза журналистов России Владимир Геннадиевич Соловьев родился 14 ноября 1964 года в городе Ногинске Московской области.После окончания средней школы работал слесарем на Ногинском опытном заводе монтажных приспособлений (НОЗМП).В 1982-1984 годах служил в Советской армии, в авиации Дальневосточного военного округа. Командовал отделением механиков по ремонту двигателей реактивных самолетов.В 1990 году окончил международное отделение факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Будучи студентом, участвовал в создании видеосюжетов для телепрограмм "Взгляд" и "Прожектор перестройки".В 1990-1991 годах Соловьев работал редактором и корреспондентом в Телевизионной службе новостей (ТСН) Центрального телевидения СССР.В 1991-1992 годах работал комментатором Российского телевидения (ВГТРК).В 1992-1997 годах – собственный корреспондент РГТРК "Останкино" (затем – ЗАО "ОРТ") в Югославии, заведующий отделением телерадиокомпании на Балканах.Всего в качестве военного корреспондента прошел семь войн, в том числе обе чеченские кампании.В 1997-1999 годах работал в возрожденной ТСН на канале ТВ-6, где был ведущим программ "Новости дня", "В мире людей" и специальных выпусков.С декабря 1999 года по январь 2005 года был комментатором Дирекции информационных программ канала "ОРТ" (с сентября 2002 года – ОАО "Первый канал", с декабря 2016 года – АО "Первый канал",), где готовил репортажи для программ "Новости", "Время" и "Времена".Много лет работал в составе "Кремлевского пула". Записывал эксклюзивные интервью с президентами СССР и России – Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным, Владимиром Путиным. Собеседниками Соловьева были Кондолиза Райс, Генри Киссинджер, Хавьер Солана, Шимон Перес, а также российские губернаторы, лидеры политических партий, депутаты, политические, общественные и культурные деятели.Работал координатором съемочных групп информационного вещания "Первого канала" во время террористического акта в Беслане, политического кризиса на Украине 2004 года. Освещал важнейшие события мировой политики, такие как "Саммит Тысячелетия" в Нью-Йорке, саммит Восьмерки на Окинаве, многие встречи мировых лидеров и российских президентов.В 2003 и 2004 годах Владимир Соловьев был сценаристом и комментатором трансляций военных парадов на Красной площади, посвященных 58-й и 59-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.С сентября 2005 года по октябрь 2011 года работал на "Третьем канале": был политическим обозревателем, а с сентября 2008 года – ведущим субботней итоговой информационно-аналитической авторской программы "Главная тема" и цикла программ "Актуальный разговор".С ноября 2011 года по август 2012 года был заместителем руководителя телевизионного производственного объединения "Россия-2" (ВГТРК).C сентября 2012 года по июль 2017 года – главный продюсер, начальник Службы документальных фильмов телеканала "Россия" (ВГТРК).С августа по ноябрь 2017 года – советник директора государственной телевещательной компании "Телеканал "Россия-1".25 ноября 2017 года на XII съезде Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев был избран председателем организации. 29 октября 2022 года на XIII съезде Союза Владимир Соловьев переизбран главой СЖР. 30 августа 2024 года в городе Чунцин (КНР) на форуме журналисткой платформы "Один пояс – один путь" на год стал председателем президиума этого объединения. Владимир Соловьев – автор ряда документальных фильмов, в том числе "Храм в Антарктиде" и "Притяжение 90-й широты".Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Член Общественных советов министерства внутренних дел РФ, министерства обороны РФ. Член Международной академии телевидения и радио. Награжден Почетной грамотой президента РФ (2019), Почетной грамотой МВД России (2019).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, биографии, владимир соловьев (телеведущий), союз журналистов россии