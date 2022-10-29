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Владимира Соловьева переизбрали главой СЖР - РИА Новости, 29.10.2022
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Владимира Соловьева переизбрали главой СЖР
Владимира Соловьева переизбрали главой СЖР - РИА Новости, 29.10.2022
Владимира Соловьева переизбрали главой СЖР
Делегаты XIII съезда Союза журналистов России (СЖР) выбрали главой объединения Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T16:49
2022-10-29T16:54
соловьев владимир (журналист)
союз журналистов россии
медиа - общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Делегаты XIII съезда Союза журналистов России (СЖР) выбрали главой объединения Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости.Соловьев избран главой СЖР на второй срок единогласно. На первый срок его избирали на XII съезде Союза 25 ноября 2017 года.
https://ria.ru/20221025/zhurnalist-1826657391.html
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соловьев владимир (журналист), союз журналистов россии, медиа - общество
Соловьев Владимир (журналист), Союз журналистов России, Медиа - Общество
16:49 29.10.2022 (обновлено: 16:54 29.10.2022)
 
Владимира Соловьева переизбрали главой СЖР

Владимира Соловьева избрали главой Союза журналистов России на второй срок

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Делегаты XIII съезда Союза журналистов России (СЖР) выбрали главой объединения Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости.
Соловьев избран главой СЖР на второй срок единогласно. На первый срок его избирали на XII съезде Союза 25 ноября 2017 года.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 15:30
Союз журналистов России призвал остановить атаки на сотрудников СМИ
 
Соловьев Владимир (журналист)Союз журналистов РоссииМедиа - Общество
 
 
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