https://ria.ru/20221029/solovev-1827775553.html

Владимира Соловьева переизбрали главой СЖР

Владимира Соловьева переизбрали главой СЖР - РИА Новости, 29.10.2022

Владимира Соловьева переизбрали главой СЖР

Делегаты XIII съезда Союза журналистов России (СЖР) выбрали главой объединения Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T16:49

2022-10-29T16:49

2022-10-29T16:54

соловьев владимир (журналист)

союз журналистов россии

медиа - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/49/1560634985_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_300fb0e002fddd0ece0d529e35f6222f.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Делегаты XIII съезда Союза журналистов России (СЖР) выбрали главой объединения Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости.Соловьев избран главой СЖР на второй срок единогласно. На первый срок его избирали на XII съезде Союза 25 ноября 2017 года.

https://ria.ru/20221025/zhurnalist-1826657391.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

соловьев владимир (журналист), союз журналистов россии, медиа - общество