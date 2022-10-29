https://ria.ru/20221029/solovev-1827775553.html
Владимира Соловьева переизбрали главой СЖР
Владимира Соловьева переизбрали главой СЖР - РИА Новости, 29.10.2022
Владимира Соловьева переизбрали главой СЖР
Делегаты XIII съезда Союза журналистов России (СЖР) выбрали главой объединения Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T16:49
2022-10-29T16:49
2022-10-29T16:54
соловьев владимир (журналист)
союз журналистов россии
медиа - общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Делегаты XIII съезда Союза журналистов России (СЖР) выбрали главой объединения Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости.Соловьев избран главой СЖР на второй срок единогласно. На первый срок его избирали на XII съезде Союза 25 ноября 2017 года.
https://ria.ru/20221025/zhurnalist-1826657391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
соловьев владимир (журналист), союз журналистов россии, медиа - общество
Соловьев Владимир (журналист), Союз журналистов России, Медиа - Общество
16:49 29.10.2022 (обновлено: 16:54 29.10.2022)
Владимира Соловьева переизбрали главой СЖР
Владимира Соловьева избрали главой Союза журналистов России на второй срок