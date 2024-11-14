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"Я горжусь": Шольца подняли на смех в бундестаге
"Я горжусь": Шольца подняли на смех в бундестаге - РИА Новости, 14.11.2024
"Я горжусь": Шольца подняли на смех в бундестаге
Канцлера ФРГ Олафа Шольца высмеяли во время его выступления в бундестаге, когда он заявил о том, что Германия в состоянии правильно распоряжаться своим... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T02:02
2024-11-14T02:02
2024-11-14T02:02
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Канцлера ФРГ Олафа Шольца высмеяли во время его выступления в бундестаге, когда он заявил о том, что Германия в состоянии правильно распоряжаться своим бюджетом. Соответствующий момент попал на прямую трансляцию заседания в немецком парламенте."Я очень горд тем, что Германия хорошо распоряжается деньгами…" — сказал он, не успев закончить фразу перед тем, как парламентарии громко рассмеялись.Взяв паузу, Шольцу пришлось начать предложение заново, чтобы продолжить свое выступление.Германия в начале ноября столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения канцлер назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначен 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в парламенте.В случае выражения Шольцу вотума доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (Социал-демократов СДПГ и "Зеленых") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
https://ria.ru/20241111/sholts-1982980963.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер
В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Кристиан Линднер
"Я горжусь": Шольца подняли на смех в бундестаге
Шольца высмеяли в бундестаге после слов о бюджете
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Канцлера ФРГ Олафа Шольца высмеяли во время его выступления в бундестаге, когда он заявил о том, что Германия в состоянии правильно распоряжаться своим бюджетом. Соответствующий момент попал на прямую трансляцию заседания в немецком парламенте.
«
"Я очень горд тем, что Германия хорошо распоряжается деньгами…" — сказал он, не успев закончить фразу перед тем, как парламентарии громко рассмеялись.
Взяв паузу, Шольцу пришлось начать предложение заново, чтобы продолжить свое выступление.
Германия в начале ноября столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер
(СвДП). Среди причин данного решения канцлер назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины
, и инвестирование в будущее ФРГ.
В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначен 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в парламенте.
В случае выражения Шольцу вотума доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (Социал-демократов СДПГ и "Зеленых") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.