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"Я горжусь": Шольца подняли на смех в бундестаге

"Я горжусь": Шольца подняли на смех в бундестаге - РИА Новости, 14.11.2024

"Я горжусь": Шольца подняли на смех в бундестаге

Канцлера ФРГ Олафа Шольца высмеяли во время его выступления в бундестаге, когда он заявил о том, что Германия в состоянии правильно распоряжаться своим... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T02:02

2024-11-14T02:02

2024-11-14T02:02

в мире

германия

украина

олаф шольц

кристиан линднер

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Канцлера ФРГ Олафа Шольца высмеяли во время его выступления в бундестаге, когда он заявил о том, что Германия в состоянии правильно распоряжаться своим бюджетом. Соответствующий момент попал на прямую трансляцию заседания в немецком парламенте."Я очень горд тем, что Германия хорошо распоряжается деньгами…" — сказал он, не успев закончить фразу перед тем, как парламентарии громко рассмеялись.Взяв паузу, Шольцу пришлось начать предложение заново, чтобы продолжить свое выступление.Германия в начале ноября столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения канцлер назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначен 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в парламенте.В случае выражения Шольцу вотума доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (Социал-демократов СДПГ и "Зеленых") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.

https://ria.ru/20241111/sholts-1982980963.html

https://ria.ru/20241104/sholts-1981837697.html

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в мире, германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер