https://ria.ru/20241114/slabost-1983825728.html

В США рассказали, как Зеленский воспользовался их слабостью

В США рассказали, как Зеленский воспользовался их слабостью - РИА Новости, 14.11.2024

В США рассказали, как Зеленский воспользовался их слабостью

Суть международных отношений США в последние десятилетия заключалась в том, что иностранные партнеры, включая Украину и Израиль, использовали Вашингтон в своих... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:57

2024-11-14T18:57

2024-11-14T19:20

специальная военная операция на украине

в мире

дональд трамп

дуг бэндоу

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украина

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сша

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Суть международных отношений США в последние десятилетия заключалась в том, что иностранные партнеры, включая Украину и Израиль, использовали Вашингтон в своих интересах, играя на его стремлении исполнять роль "хозяина вселенной", заявил обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу."Зеленский отчаянно пытается втянуть Америку в конфликт Украины с Россией. Всего через несколько месяцев после начала конфликта он ложно обвинил Москву в ошибочном ракетном ударе своей страны по Польше, требуя, чтобы НАТО вступила в войну. <…> Он потребовал, чтобы Вашингтон разрешил ему использовать американское дальнобойное оружие для ударов по российской территории. <…> Теперь он лоббирует сохранение потока американской помощи", — говорится в материале.По мнению Бэндоу, "Зеленского нельзя винить", поскольку он думает не о США, а о себе. Вашингтону тоже стоит наконец задуматься о собственных интересах и перестать растрачивать триллионы долларов "в глупых иностранных конфликтах"."Вместо того, чтобы платить за продолжение бесплодной, разрушительной войны, США должны добиваться ее окончания. США и европейцы должны вести с Москвой переговоры о мирном урегулировании, которые развеют опасения России в сфере безопасности", — резюмировал журналист.Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Ранее британский журнал The Economist писал, что Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение шансов на вступление Украины в НАТО и потерю контроля над освобожденными Россией территориями.

https://ria.ru/20241114/zelenskij-1983765829.html

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