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В США рассказали, как Зеленский воспользовался их слабостью - РИА Новости, 14.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 14.11.2024 (обновлено: 19:20 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/slabost-1983825728.html
В США рассказали, как Зеленский воспользовался их слабостью
В США рассказали, как Зеленский воспользовался их слабостью - РИА Новости, 14.11.2024
В США рассказали, как Зеленский воспользовался их слабостью
Суть международных отношений США в последние десятилетия заключалась в том, что иностранные партнеры, включая Украину и Израиль, использовали Вашингтон в своих... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:57
2024-11-14T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
дуг бэндоу
россия
украина
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Суть международных отношений США в последние десятилетия заключалась в том, что иностранные партнеры, включая Украину и Израиль, использовали Вашингтон в своих интересах, играя на его стремлении исполнять роль "хозяина вселенной", заявил обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу."Зеленский отчаянно пытается втянуть Америку в конфликт Украины с Россией. Всего через несколько месяцев после начала конфликта он ложно обвинил Москву в ошибочном ракетном ударе своей страны по Польше, требуя, чтобы НАТО вступила в войну. &lt;…&gt; Он потребовал, чтобы Вашингтон разрешил ему использовать американское дальнобойное оружие для ударов по российской территории. &lt;…&gt; Теперь он лоббирует сохранение потока американской помощи", — говорится в материале.По мнению Бэндоу, "Зеленского нельзя винить", поскольку он думает не о США, а о себе. Вашингтону тоже стоит наконец задуматься о собственных интересах и перестать растрачивать триллионы долларов "в глупых иностранных конфликтах"."Вместо того, чтобы платить за продолжение бесплодной, разрушительной войны, США должны добиваться ее окончания. США и европейцы должны вести с Москвой переговоры о мирном урегулировании, которые развеют опасения России в сфере безопасности", — резюмировал журналист.Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Ранее британский журнал The Economist писал, что Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение шансов на вступление Украины в НАТО и потерю контроля над освобожденными Россией территориями.
https://ria.ru/20241114/zelenskij-1983765829.html
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в мире, дональд трамп, дуг бэндоу, россия, украина, владимир зеленский, сша, выборы президента сша — 2024, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Дуг Бэндоу, Россия, Украина, Владимир Зеленский, США, Выборы президента США — 2024, НАТО, Безопасность
В США рассказали, как Зеленский воспользовался их слабостью

TAC: Зеленский использует США в своих интересах

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Суть международных отношений США в последние десятилетия заключалась в том, что иностранные партнеры, включая Украину и Израиль, использовали Вашингтон в своих интересах, играя на его стремлении исполнять роль "хозяина вселенной", заявил обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу.
"Зеленский отчаянно пытается втянуть Америку в конфликт Украины с Россией. Всего через несколько месяцев после начала конфликта он ложно обвинил Москву в ошибочном ракетном ударе своей страны по Польше, требуя, чтобы НАТО вступила в войну. <…> Он потребовал, чтобы Вашингтон разрешил ему использовать американское дальнобойное оружие для ударов по российской территории. <…> Теперь он лоббирует сохранение потока американской помощи", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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Вчера, 16:01
По мнению Бэндоу, "Зеленского нельзя винить", поскольку он думает не о США, а о себе. Вашингтону тоже стоит наконец задуматься о собственных интересах и перестать растрачивать триллионы долларов "в глупых иностранных конфликтах".
"Вместо того, чтобы платить за продолжение бесплодной, разрушительной войны, США должны добиваться ее окончания. США и европейцы должны вести с Москвой переговоры о мирном урегулировании, которые развеют опасения России в сфере безопасности", — резюмировал журналист.
Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Ранее британский журнал The Economist писал, что Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение шансов на вступление Украины в НАТО и потерю контроля над освобожденными Россией территориями.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В США раскрыли план Трампа в отношении Путина
Вчера, 12:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампДуг БэндоуРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСШАВыборы президента США — 2024НАТОБезопасность
 
 
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