https://ria.ru/20241114/sk-1983700464.html

В Рязанской области начали проверку после нападения врача на журналистку

В Рязанской области начали проверку после нападения врача на журналистку - РИА Новости, 14.11.2024

В Рязанской области начали проверку после нападения врача на журналистку

Следователи в Рязанской области начали проверку после инцидента в больнице, где врач толкнул журналистку, и она ушибла ногу, сообщил СК России. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:57

2024-11-14T11:57

2024-11-14T11:57

происшествия

россия

рязанская область

рязань

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Следователи в Рязанской области начали проверку после инцидента в больнице, где врач толкнул журналистку, и она ушибла ногу, сообщил СК России. Телеканал НТВ выпустил сюжет, в котором рассказывается, как журналистка канала Дарина Райт делала репортаж из больницы в Рязани про смерть пациентки после операции. На видео хирург не желает давать комментарии, а когда журналистка идет за ним, толкает ее, и она падает на пол. Затем Райт вызвала скорую помощь, ей диагностировали ушиб коленного сустава. "По факту нападения на журналистку следственными органами СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Кроме того, следователями расследуется уголовное дело по факту смерти пациентки в хирургической клинике (статья 238 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале СК России. Отмечается, что глава ведомства дал поручение доложить ему о ходе проверки и установленных обстоятельствах, а также расследовании уголовного дела.

https://ria.ru/20241031/izvestiya-1981225718.html

https://ria.ru/20241106/peterburg-1982251986.html

россия

рязанская область

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, рязанская область, рязань, следственный комитет россии (ск рф)