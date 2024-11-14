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В Рязанской области начали проверку после нападения врача на журналистку
В Рязанской области начали проверку после нападения врача на журналистку - РИА Новости, 14.11.2024
В Рязанской области начали проверку после нападения врача на журналистку
Следователи в Рязанской области начали проверку после инцидента в больнице, где врач толкнул журналистку, и она ушибла ногу, сообщил СК России. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:57
2024-11-14T11:57
2024-11-14T11:57
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рязанская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Следователи в Рязанской области начали проверку после инцидента в больнице, где врач толкнул журналистку, и она ушибла ногу, сообщил СК России. Телеканал НТВ выпустил сюжет, в котором рассказывается, как журналистка канала Дарина Райт делала репортаж из больницы в Рязани про смерть пациентки после операции. На видео хирург не желает давать комментарии, а когда журналистка идет за ним, толкает ее, и она падает на пол. Затем Райт вызвала скорую помощь, ей диагностировали ушиб коленного сустава. "По факту нападения на журналистку следственными органами СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Кроме того, следователями расследуется уголовное дело по факту смерти пациентки в хирургической клинике (статья 238 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале СК России. Отмечается, что глава ведомства дал поручение доложить ему о ходе проверки и установленных обстоятельствах, а также расследовании уголовного дела.
https://ria.ru/20241031/izvestiya-1981225718.html
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происшествия, россия, рязанская область, рязань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Рязанская область, Рязань, Следственный комитет России (СК РФ)
В Рязанской области начали проверку после нападения врача на журналистку
В Рязанской области СК начал проверку после нападения врача на журналистку