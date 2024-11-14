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СК подсчитал ущерб, нанесенный российским регионам Украиной - РИА Новости, 14.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:04 14.11.2024 (обновлено: 10:11 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/sk-1983670772.html
СК подсчитал ущерб, нанесенный российским регионам Украиной
СК подсчитал ущерб, нанесенный российским регионам Украиной - РИА Новости, 14.11.2024
СК подсчитал ущерб, нанесенный российским регионам Украиной
Следственный комитет РФ посчитал по результатам проведенных в 2024 году экспертиз, что ущерб, нанесенный регионам РФ действиями украинских боевиков, составил... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:04
2024-11-14T10:11
россия
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
украина
происшествия
волгоградская область
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следственный комитет РФ посчитал по результатам проведенных в 2024 году экспертиз, что ущерб, нанесенный регионам РФ действиями украинских боевиков, составил около 60 миллиардов рублей."На совещании главе ведомства были представлены сведения о работе по установлению ущерба, причиненного преступными действиями украинских боевиков. Отмечено, что в 2024 году в СЭЦ (судебно-экспертный центр) выполнено около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, в том числе по объектам на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей. В рамках проведенных экспертиз исследовано более 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры, их восстановительная стоимость составила почти 60 миллиардов рублей", - сказали в СК РФ.
https://ria.ru/20241114/mariupol-1983667058.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, происшествия, волгоградская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Происшествия, Волгоградская область
СК подсчитал ущерб, нанесенный российским регионам Украиной

СК: нанесенный регионам РФ украинскими боевиками ущерб составил 60 млрд рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следственный комитет РФ посчитал по результатам проведенных в 2024 году экспертиз, что ущерб, нанесенный регионам РФ действиями украинских боевиков, составил около 60 миллиардов рублей.
"На совещании главе ведомства были представлены сведения о работе по установлению ущерба, причиненного преступными действиями украинских боевиков. Отмечено, что в 2024 году в СЭЦ (судебно-экспертный центр) выполнено около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, в том числе по объектам на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей. В рамках проведенных экспертиз исследовано более 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры, их восстановительная стоимость составила почти 60 миллиардов рублей", - сказали в СК РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаПроисшествияВолгоградская область
 
 
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