https://ria.ru/20241114/sk-1983670772.html

СК подсчитал ущерб, нанесенный российским регионам Украиной

СК подсчитал ущерб, нанесенный российским регионам Украиной - РИА Новости, 14.11.2024

СК подсчитал ущерб, нанесенный российским регионам Украиной

Следственный комитет РФ посчитал по результатам проведенных в 2024 году экспертиз, что ущерб, нанесенный регионам РФ действиями украинских боевиков, составил... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T10:04

2024-11-14T10:04

2024-11-14T10:11

россия

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

украина

происшествия

волгоградская область

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следственный комитет РФ посчитал по результатам проведенных в 2024 году экспертиз, что ущерб, нанесенный регионам РФ действиями украинских боевиков, составил около 60 миллиардов рублей."На совещании главе ведомства были представлены сведения о работе по установлению ущерба, причиненного преступными действиями украинских боевиков. Отмечено, что в 2024 году в СЭЦ (судебно-экспертный центр) выполнено около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, в том числе по объектам на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей. В рамках проведенных экспертиз исследовано более 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры, их восстановительная стоимость составила почти 60 миллиардов рублей", - сказали в СК РФ.

https://ria.ru/20241114/mariupol-1983667058.html

россия

украина

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россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, происшествия, волгоградская область