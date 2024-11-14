https://ria.ru/20241114/sizo-1983804760.html

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра энергетики Яновского

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра энергетики Яновского - РИА Новости, 14.11.2024

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра энергетики Яновского

Мосгорсуд признал законным арест бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве на 175 миллионов рублей при ликвидации... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:46

2024-11-14T17:46

2024-11-14T18:01

происшествия

россия

москва

анатолий яновский

руслан кожура

наталия конева

московский городской суд

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве на 175 миллионов рублей при ликвидации убыточных угольных шахт, рассказал РИА Новости его адвокат Руслан Кожура."Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу", - сказал собеседник агентства.Таким образом, Яновский пробудет в СИЗО как минимум до 24 декабря.Следствие оценивает ущерб в 175 миллионов 167 тысяч 230 рублей 18 копеек, сумма может увеличиться в процессе расследования обстоятельств дела.Защита настаивает на непричастности Яновского к преступлению, поскольку до него документы визировали около 20 человек. Сам экс-замминистра 25 октября в суде, который рассматривал ходатайство следствия о его аресте, называл обвинения безосновательными и не имеющими к нему никакого отношения.Также 25 октября Никулинский суд Москвы арестовал замдиректора ФГУП "ГУРШ" Наталью Коневу и руководителя кузбасского филиала ГУРШ Асельдира Раджабова, они обвиняются в мошенничестве. Под домашний арест отправлен замминистра энергетики Сергей Мочальников – ему вменили злоупотребление должностными полномочиями.По версии МВД, в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, но "фактически работы были проведены не в полном объеме".Акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения. В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения, обоих суд заключил под стражу, сообщало МВД.В дальнейшем "оперативники задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики Российской Федерации", отмечали в ведомстве.

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https://ria.ru/20241114/kuzbass-1983673764.html

https://ria.ru/20241113/moshennichestvo-1983428542.html

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происшествия, россия, москва, анатолий яновский, руслан кожура, наталия конева, московский городской суд, министерство энергетики рф (минэнерго россии)