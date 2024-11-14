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Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра энергетики Яновского - РИА Новости, 14.11.2024
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17:46 14.11.2024 (обновлено: 18:01 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/sizo-1983804760.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра энергетики Яновского
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра энергетики Яновского - РИА Новости, 14.11.2024
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра энергетики Яновского
Мосгорсуд признал законным арест бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве на 175 миллионов рублей при ликвидации... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:46
2024-11-14T18:01
происшествия
россия
москва
анатолий яновский
руслан кожура
наталия конева
московский городской суд
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве на 175 миллионов рублей при ликвидации убыточных угольных шахт, рассказал РИА Новости его адвокат Руслан Кожура."Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу", - сказал собеседник агентства.Таким образом, Яновский пробудет в СИЗО как минимум до 24 декабря.Следствие оценивает ущерб в 175 миллионов 167 тысяч 230 рублей 18 копеек, сумма может увеличиться в процессе расследования обстоятельств дела.Защита настаивает на непричастности Яновского к преступлению, поскольку до него документы визировали около 20 человек. Сам экс-замминистра 25 октября в суде, который рассматривал ходатайство следствия о его аресте, называл обвинения безосновательными и не имеющими к нему никакого отношения.Также 25 октября Никулинский суд Москвы арестовал замдиректора ФГУП "ГУРШ" Наталью Коневу и руководителя кузбасского филиала ГУРШ Асельдира Раджабова, они обвиняются в мошенничестве. Под домашний арест отправлен замминистра энергетики Сергей Мочальников – ему вменили злоупотребление должностными полномочиями.По версии МВД, в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, но "фактически работы были проведены не в полном объеме".Акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения. В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения, обоих суд заключил под стражу, сообщало МВД.В дальнейшем "оперативники задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики Российской Федерации", отмечали в ведомстве.
https://ria.ru/20241025/yanovskiy-1980060287.html
https://ria.ru/20241114/kuzbass-1983673764.html
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происшествия, россия, москва, анатолий яновский, руслан кожура, наталия конева, московский городской суд, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Россия, Москва, Анатолий Яновский, Руслан Кожура, Наталия Конева, Московский городской суд, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра энергетики Яновского

Суд оставил в СИЗО экс-замминистра энергетики Яновского по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАнатолий Яновский
Анатолий Яновский - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Анатолий Яновский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве на 175 миллионов рублей при ликвидации убыточных угольных шахт, рассказал РИА Новости его адвокат Руслан Кожура.
"Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу", - сказал собеседник агентства.
Экс-замминистра энергетики Анатолий Яновский в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Бывший замминистра энергетики Яновский не признал вину в мошенничестве
25 октября, 13:44
Таким образом, Яновский пробудет в СИЗО как минимум до 24 декабря.
Следствие оценивает ущерб в 175 миллионов 167 тысяч 230 рублей 18 копеек, сумма может увеличиться в процессе расследования обстоятельств дела.
Защита настаивает на непричастности Яновского к преступлению, поскольку до него документы визировали около 20 человек. Сам экс-замминистра 25 октября в суде, который рассматривал ходатайство следствия о его аресте, называл обвинения безосновательными и не имеющими к нему никакого отношения.
Также 25 октября Никулинский суд Москвы арестовал замдиректора ФГУП "ГУРШ" Наталью Коневу и руководителя кузбасского филиала ГУРШ Асельдира Раджабова, они обвиняются в мошенничестве. Под домашний арест отправлен замминистра энергетики Сергей Мочальников – ему вменили злоупотребление должностными полномочиями.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Экс-замгубернатора Кузбасса будут судить за мошенничество
Вчера, 10:14
По версии МВД, в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, но "фактически работы были проведены не в полном объеме".
Акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения. В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения, обоих суд заключил под стражу, сообщало МВД.
В дальнейшем "оперативники задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики Российской Федерации", отмечали в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
На Камчатке предпринимателя заподозрили в крупном мошенничестве с землей
13 ноября, 08:06
 
ПроисшествияРоссияМоскваАнатолий ЯновскийРуслан КожураНаталия КоневаМосковский городской судМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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