https://ria.ru/20241114/simonjan-1983652855.html

YouTube влияет на россиян сильнее СМИ, заявила Симоньян

YouTube влияет на россиян сильнее СМИ, заявила Симоньян - РИА Новости, 14.11.2024

YouTube влияет на россиян сильнее СМИ, заявила Симоньян

Гораздо большее влияние на российскую аудиторию оказывают не западные СМИ, а YouTube, Google в целом, "Википедия" и подобные платформы, информационное... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T07:59

2024-11-14T07:59

2024-11-14T08:00

общество

россия

маргарита симоньян

youtube

wikipedia

google

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584402_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_90d55fa28a2a4c5f0bf0c8b3a78533ba.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Гораздо большее влияние на российскую аудиторию оказывают не западные СМИ, а YouTube, Google в целом, "Википедия" и подобные платформы, информационное пространство в России нужно обезопасить, считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян. Об этом она заявила в интервью "Ведомостям".Она отметила, что СМИ сейчас – это любая организация, которая занимается информированием общественности со всеми вытекающими из этого последствиями в виде формирования мнения" "С этой точки зрения западными средствами массовой информации в России давным-давно являются никакие не CNN, которые в России никто не смотрит, – они же не вещают на русском. Что действительно имеет колоссальное влияние на российскую аудиторию, так это те структуры, которые не было принято называть СМИ, хотя на самом деле это, конечно, именно СМИ. Я имею в виду YouTube и вообще Google как таковой, "Википедию" и прочее. Это их оружие, причем мощнейшее... Но получается, что мы сделать с ними толком ничего не можем. Они с нами могут – просто в один день берут и блокируют сотни наших каналов, и так регулярно. А мы – нет", - сказала она. При этом в ответ на уточняющий вопрос, предлагает ли она заблокировать YouTube и "Википедию", Симоньян подчеркнула, что предлагает "обезопасить наше информационное пространство". "Информационное пространство мало чем отличается от пространства безопасности с военной точки зрения. Мы когда-то, десятилетия уже назад, запустили сюда, по сути, их военные базы, много баз. У нас всегда должны быть рычаги охраны, обороны нашего информационного пространства от вредоносной информации. Допустим, на YouTube есть какой-нибудь канал, который пропагандирует детские самоубийства. Мы считаем, что это вредно для нашей страны. У нас должна быть возможность такой канал отключить, но ее нет. Это же ненормально... Поэтому у нас должна быть возможность в зависимости от геополитической ситуации ограничивать прием вредоносных сообщений, исходящих из этой страны, из какой-то другой страны или, как в данном случае, – от всего коллективного Запада, который сейчас весь воюет с нами", - сказала она.

https://ria.ru/20241104/simonyan-1981813543.html

https://ria.ru/20240802/youtube-1963735278.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, маргарита симоньян, youtube, wikipedia, google