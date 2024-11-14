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YouTube влияет на россиян сильнее СМИ, заявила Симоньян - РИА Новости, 14.11.2024
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07:59 14.11.2024 (обновлено: 08:00 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/simonjan-1983652855.html
YouTube влияет на россиян сильнее СМИ, заявила Симоньян
YouTube влияет на россиян сильнее СМИ, заявила Симоньян - РИА Новости, 14.11.2024
YouTube влияет на россиян сильнее СМИ, заявила Симоньян
Гораздо большее влияние на российскую аудиторию оказывают не западные СМИ, а YouTube, Google в целом, "Википедия" и подобные платформы, информационное... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T07:59
2024-11-14T08:00
общество
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Гораздо большее влияние на российскую аудиторию оказывают не западные СМИ, а YouTube, Google в целом, "Википедия" и подобные платформы, информационное пространство в России нужно обезопасить, считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян. Об этом она заявила в интервью "Ведомостям".Она отметила, что СМИ сейчас – это любая организация, которая занимается информированием общественности со всеми вытекающими из этого последствиями в виде формирования мнения" "С этой точки зрения западными средствами массовой информации в России давным-давно являются никакие не CNN, которые в России никто не смотрит, – они же не вещают на русском. Что действительно имеет колоссальное влияние на российскую аудиторию, так это те структуры, которые не было принято называть СМИ, хотя на самом деле это, конечно, именно СМИ. Я имею в виду YouTube и вообще Google как таковой, "Википедию" и прочее. Это их оружие, причем мощнейшее... Но получается, что мы сделать с ними толком ничего не можем. Они с нами могут – просто в один день берут и блокируют сотни наших каналов, и так регулярно. А мы – нет", - сказала она. При этом в ответ на уточняющий вопрос, предлагает ли она заблокировать YouTube и "Википедию", Симоньян подчеркнула, что предлагает "обезопасить наше информационное пространство". "Информационное пространство мало чем отличается от пространства безопасности с военной точки зрения. Мы когда-то, десятилетия уже назад, запустили сюда, по сути, их военные базы, много баз. У нас всегда должны быть рычаги охраны, обороны нашего информационного пространства от вредоносной информации. Допустим, на YouTube есть какой-нибудь канал, который пропагандирует детские самоубийства. Мы считаем, что это вредно для нашей страны. У нас должна быть возможность такой канал отключить, но ее нет. Это же ненормально... Поэтому у нас должна быть возможность в зависимости от геополитической ситуации ограничивать прием вредоносных сообщений, исходящих из этой страны, из какой-то другой страны или, как в данном случае, – от всего коллективного Запада, который сейчас весь воюет с нами", - сказала она.
https://ria.ru/20241104/simonyan-1981813543.html
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общество, россия, маргарита симоньян, youtube, wikipedia, google
Общество, Россия, Маргарита Симоньян, YouTube, Wikipedia, Google
YouTube влияет на россиян сильнее СМИ, заявила Симоньян

Симоньян: информационное пространство в России нужно обезопасить от западных СМИ

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Гораздо большее влияние на российскую аудиторию оказывают не западные СМИ, а YouTube, Google в целом, "Википедия" и подобные платформы, информационное пространство в России нужно обезопасить, считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян. Об этом она заявила в интервью "Ведомостям".
Она отметила, что СМИ сейчас – это любая организация, которая занимается информированием общественности со всеми вытекающими из этого последствиями в виде формирования мнения"
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"С этой точки зрения западными средствами массовой информации в России давным-давно являются никакие не CNN, которые в России никто не смотрит, – они же не вещают на русском. Что действительно имеет колоссальное влияние на российскую аудиторию, так это те структуры, которые не было принято называть СМИ, хотя на самом деле это, конечно, именно СМИ. Я имею в виду YouTube и вообще Google как таковой, "Википедию" и прочее. Это их оружие, причем мощнейшее... Но получается, что мы сделать с ними толком ничего не можем. Они с нами могут – просто в один день берут и блокируют сотни наших каналов, и так регулярно. А мы – нет", - сказала она.
При этом в ответ на уточняющий вопрос, предлагает ли она заблокировать YouTube и "Википедию", Симоньян подчеркнула, что предлагает "обезопасить наше информационное пространство".
"Информационное пространство мало чем отличается от пространства безопасности с военной точки зрения. Мы когда-то, десятилетия уже назад, запустили сюда, по сути, их военные базы, много баз. У нас всегда должны быть рычаги охраны, обороны нашего информационного пространства от вредоносной информации. Допустим, на YouTube есть какой-нибудь канал, который пропагандирует детские самоубийства. Мы считаем, что это вредно для нашей страны. У нас должна быть возможность такой канал отключить, но ее нет. Это же ненормально... Поэтому у нас должна быть возможность в зависимости от геополитической ситуации ограничивать прием вредоносных сообщений, исходящих из этой страны, из какой-то другой страны или, как в данном случае, – от всего коллективного Запада, который сейчас весь воюет с нами", - сказала она.
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