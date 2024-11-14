https://ria.ru/20241114/simonjan-1983652456.html

Симоньян назвала политическую систему США иллюзией демократии

Симоньян назвала политическую систему США иллюзией демократии - РИА Новости, 14.11.2024

Симоньян назвала политическую систему США иллюзией демократии

Американская политическая система - это иллюзия демократии, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T07:56

2024-11-14T07:56

2024-11-14T07:56

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американская политическая система - это иллюзия демократии, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя предвыборные дебаты в США в интервью "Ведомостям". Отвечая в интервью "Ведомостям" на вопрос о том, за кого, по ее мнению, голосует аудитория RT в США, Симоньян заявила, что "аудитория RT в США голосовала бы за кого-то третьего, если бы его когда-нибудь допускали хотя бы до дебатов". "Почему дебаты могут проводиться только между республиканцами и демократами? Все уже так привыкли, что кажется, как будто это нормально. Такая устоявшаяся система. Но это вообще ненормально, и к истинной демократии, к выражению своего мнения она имеет очень малое отношение. Американская система – это же вообще иллюзия демократии", - сказала она. Симоньян отметила, что республиканцы и демократы "почти ничем друг от друга не отличаются". "Дональд Трамп отличается, но в личном качестве – он такой, как наш Жириновский (царство небесное). Конечно, республиканцы и демократы заявляют о каких-то отличиях, но потом в середине срока могут резко менять мнение по ключевым вопросам. Есть силы, которые действительно отличаются, например, социалисты. Они в свое время, в конце XIX века, были популярны не меньше, чем в царской России. И в конце XIX века в Америке были те же самые забастовки, жестокие их разгоны и прочее. Просто они удержали свою революцию, а мы нет. Сейчас таким силам в США просто никуда не дают пробиться", - сказала она. По словам Симоньян, в России есть совершенно неверное представление о том, что собой представляет Америка, в первую очередь, о свободе слова и свободе СМИ. "Никакой объективности никогда не было. Объективность – это то, о чем они рассказывают российским журналистам на своих курсах и во время практики в организациях, так или иначе связанных с западными фондами. Это экспортная упаковка, понимаете? Что-то вроде бус, которые привозили испанские завоеватели туземцам, а те бежали за ними и отдавали взамен кукурузу и все остальное", - считает Симоньян. Говоря об объективности в журналистике, она отметила, что каждая страна отстаивает свои интересы в госСМИ, а негосударственные учитывают ценности владельца. "Объективность невозможна – ведь то, что ты видишь, зависит от того, где ты стоишь. Автор материала пропускает информацию через себя, и в каждом его материале видно и слышно его отношение. При этом необязательно же прямо писать: "Я считаю, что..." Есть интонация, мелочи и детали, по которым понятна позиция автора", - заключила Симоньян.

https://ria.ru/20240909/simonyan-1971497431.html

https://ria.ru/20240905/simonyan-1970894462.html

https://ria.ru/20240915/simonjan-1972856017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, америка, маргарита симоньян, дональд трамп, в мире