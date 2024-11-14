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Симоньян назвала политическую систему США иллюзией демократии - РИА Новости, 14.11.2024
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07:56 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/simonjan-1983652456.html
Симоньян назвала политическую систему США иллюзией демократии
Симоньян назвала политическую систему США иллюзией демократии - РИА Новости, 14.11.2024
Симоньян назвала политическую систему США иллюзией демократии
Американская политическая система - это иллюзия демократии, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T07:56
2024-11-14T07:56
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американская политическая система - это иллюзия демократии, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя предвыборные дебаты в США в интервью "Ведомостям". Отвечая в интервью "Ведомостям" на вопрос о том, за кого, по ее мнению, голосует аудитория RT в США, Симоньян заявила, что "аудитория RT в США голосовала бы за кого-то третьего, если бы его когда-нибудь допускали хотя бы до дебатов". "Почему дебаты могут проводиться только между республиканцами и демократами? Все уже так привыкли, что кажется, как будто это нормально. Такая устоявшаяся система. Но это вообще ненормально, и к истинной демократии, к выражению своего мнения она имеет очень малое отношение. Американская система – это же вообще иллюзия демократии", - сказала она. Симоньян отметила, что республиканцы и демократы "почти ничем друг от друга не отличаются". "Дональд Трамп отличается, но в личном качестве – он такой, как наш Жириновский (царство небесное). Конечно, республиканцы и демократы заявляют о каких-то отличиях, но потом в середине срока могут резко менять мнение по ключевым вопросам. Есть силы, которые действительно отличаются, например, социалисты. Они в свое время, в конце XIX века, были популярны не меньше, чем в царской России. И в конце XIX века в Америке были те же самые забастовки, жестокие их разгоны и прочее. Просто они удержали свою революцию, а мы нет. Сейчас таким силам в США просто никуда не дают пробиться", - сказала она. По словам Симоньян, в России есть совершенно неверное представление о том, что собой представляет Америка, в первую очередь, о свободе слова и свободе СМИ. "Никакой объективности никогда не было. Объективность – это то, о чем они рассказывают российским журналистам на своих курсах и во время практики в организациях, так или иначе связанных с западными фондами. Это экспортная упаковка, понимаете? Что-то вроде бус, которые привозили испанские завоеватели туземцам, а те бежали за ними и отдавали взамен кукурузу и все остальное", - считает Симоньян. Говоря об объективности в журналистике, она отметила, что каждая страна отстаивает свои интересы в госСМИ, а негосударственные учитывают ценности владельца. "Объективность невозможна – ведь то, что ты видишь, зависит от того, где ты стоишь. Автор материала пропускает информацию через себя, и в каждом его материале видно и слышно его отношение. При этом необязательно же прямо писать: "Я считаю, что..." Есть интонация, мелочи и детали, по которым понятна позиция автора", - заключила Симоньян.
https://ria.ru/20240909/simonyan-1971497431.html
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сша, россия, америка, маргарита симоньян, дональд трамп, в мире
США, Россия, Америка, Маргарита Симоньян, Дональд Трамп, В мире
Симоньян назвала политическую систему США иллюзией демократии

Симоньян: республиканцы и демократы почти ничем друг от друга не отличаются

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня"
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американская политическая система - это иллюзия демократии, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя предвыборные дебаты в США в интервью "Ведомостям".
Отвечая в интервью "Ведомостям" на вопрос о том, за кого, по ее мнению, голосует аудитория RT в США, Симоньян заявила, что "аудитория RT в США голосовала бы за кого-то третьего, если бы его когда-нибудь допускали хотя бы до дебатов".
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"Почему дебаты могут проводиться только между республиканцами и демократами? Все уже так привыкли, что кажется, как будто это нормально. Такая устоявшаяся система. Но это вообще ненормально, и к истинной демократии, к выражению своего мнения она имеет очень малое отношение. Американская система – это же вообще иллюзия демократии", - сказала она.
Симоньян отметила, что республиканцы и демократы "почти ничем друг от друга не отличаются".
"Дональд Трамп отличается, но в личном качестве – он такой, как наш Жириновский (царство небесное). Конечно, республиканцы и демократы заявляют о каких-то отличиях, но потом в середине срока могут резко менять мнение по ключевым вопросам. Есть силы, которые действительно отличаются, например, социалисты. Они в свое время, в конце XIX века, были популярны не меньше, чем в царской России. И в конце XIX века в Америке были те же самые забастовки, жестокие их разгоны и прочее. Просто они удержали свою революцию, а мы нет. Сейчас таким силам в США просто никуда не дают пробиться", - сказала она.
По словам Симоньян, в России есть совершенно неверное представление о том, что собой представляет Америка, в первую очередь, о свободе слова и свободе СМИ.
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"Никакой объективности никогда не было. Объективность – это то, о чем они рассказывают российским журналистам на своих курсах и во время практики в организациях, так или иначе связанных с западными фондами. Это экспортная упаковка, понимаете? Что-то вроде бус, которые привозили испанские завоеватели туземцам, а те бежали за ними и отдавали взамен кукурузу и все остальное", - считает Симоньян.
Говоря об объективности в журналистике, она отметила, что каждая страна отстаивает свои интересы в госСМИ, а негосударственные учитывают ценности владельца.
"Объективность невозможна – ведь то, что ты видишь, зависит от того, где ты стоишь. Автор материала пропускает информацию через себя, и в каждом его материале видно и слышно его отношение. При этом необязательно же прямо писать: "Я считаю, что..." Есть интонация, мелочи и детали, по которым понятна позиция автора", - заключила Симоньян.
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