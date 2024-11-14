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Штаб Харрис сорвал ее интервью в подкасте комика Джо Рогана
Штаб Харрис сорвал ее интервью в подкасте комика Джо Рогана - РИА Новости, 14.11.2024
Штаб Харрис сорвал ее интервью в подкасте комика Джо Рогана
Опасения внутри штаба кандидата в президенты США Камалы Харрис о возможной негативной реакции и возражения ряда сотрудников против ее участия сорвали ее... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:48
2024-11-14T19:48
2024-11-14T19:48
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Опасения внутри штаба кандидата в президенты США Камалы Харрис о возможной негативной реакции и возражения ряда сотрудников против ее участия сорвали ее интервью в популярном подкасте комика Джо Рогана, у которого ранее в гостях успел побывать одержавший победу Дональд Трамп, сообщает издание Financial Times со ссылкой на представителя предвыборной кампании Харррис. Как отмечает издание, штаб Харрис и Роган, чья аудитория больше, чем у многих телевизионных сетей, обсуждали интервью для его подкаста. Как надеялись некоторые демократы, этот шаг мог помочь Харрис привлечь на свою сторону молодежь, тяготеющую к Трампу. "Была негативная реакция со стороны некоторых наших прогрессивных сотрудников, которые не хотели, чтобы она участвовала в этом, и (опасения - ред.) о том, к какой негативной реакции это приведет", - приводит издание слова представителя кампании Харрис Дженнифер Палмиери. Financial Times подчеркивает, что спустя неделю после поражения кампания Харрис ищет "козлов отпущения", в частности, предполагается, что штаб провалил свою медиастратегию и был слишком осторожен с альтернативными источниками информации. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241013/koshmar-1977795598.html
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, джо роган
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Роган
Штаб Харрис сорвал ее интервью в подкасте комика Джо Рогана
FT: опасения внутри штаба Харрис сорвали ее интервью в подкасте комика Рогана
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Опасения внутри штаба кандидата в президенты США Камалы Харрис о возможной негативной реакции и возражения ряда сотрудников против ее участия сорвали ее интервью в популярном подкасте комика Джо Рогана, у которого ранее в гостях успел побывать одержавший победу Дональд Трамп, сообщает издание Financial Times
со ссылкой на представителя предвыборной кампании Харррис.
Как отмечает издание, штаб Харрис и Роган, чья аудитория больше, чем у многих телевизионных сетей, обсуждали интервью для его подкаста. Как надеялись некоторые демократы, этот шаг мог помочь Харрис привлечь на свою сторону молодежь, тяготеющую к Трампу.
"Была негативная реакция со стороны некоторых наших прогрессивных сотрудников, которые не хотели, чтобы она участвовала в этом, и (опасения - ред.) о том, к какой негативной реакции это приведет", - приводит издание слова представителя кампании Харрис Дженнифер Палмиери.
Financial Times подчеркивает, что спустя неделю после поражения кампания Харрис ищет "козлов отпущения", в частности, предполагается, что штаб провалил свою медиастратегию и был слишком осторожен с альтернативными источниками информации.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден
переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.