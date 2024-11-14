https://ria.ru/20241114/serial-1983602190.html

Премьера седьмого сезона сериала "Скорая помощь" состоится на НТВ 18 ноября

Премьера седьмого сезона сериала "Скорая помощь" состоится на НТВ 18 ноября - РИА Новости, 14.11.2024

Премьера седьмого сезона сериала "Скорая помощь" состоится на НТВ 18 ноября

Премьера нового сезона сериала "Скорая помощь" (16+) состоится в эфире телеканала НТВ 18 ноября в 20:00; в седьмом сезоне на главного героя свалятся неожиданные РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:43

2024-11-14T13:43

2024-11-14T13:43

россия

нтв (телеканал)

гоша куценко

екатерина волкова (актриса)

кино и сериалы

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Премьера нового сезона сериала "Скорая помощь" (16+) состоится в эфире телеканала НТВ 18 ноября в 20:00; в седьмом сезоне на главного героя свалятся неожиданные испытания, как и всегда, сообщает телекомпания.Главный герой картины Константин Кулыгин и его коллеги продолжат спасать жизни и помогать больным. Главную роль в мелодраме бессменно исполняет заслуженный артист России Гоша Куценко. Также в проекте задействованы Екатерина Волкова, Александр Тютин, Степан Куликов, Пётр Баранчеев и другие.В новом сезоне на главного героя свалятся неожиданные испытания. Но хорошо, что рядом есть друзья – сотрудники родной подстанции скорой помощи. И какой бы непростой была личная жизнь героев, в первую очередь, они – врачи. Им предстоит спасать больных от инфарктов, инсультов, ложного крупа и затянувшегося приступа астмы и много чего еще. Главные герои пять раз подряд будут вытаскивать мужчину из клинической смерти и даже спасут парня, который упал на декоративный рог барана, проткнувший ему голову насквозь. Выезжая к пациентам, они забывают обо всем, кроме желания помочь, спасти, вернуть."В седьмом сезоне есть и комедия, и драма. В прошлых сериях Костя потерял память, поэтому мы как будто вернулись к первому сезону, когда он работал водителем машины скорой помощи. Если грамотно подходить к таким сюжетным поворотам, то подобные неожиданные ходы могут приносить хорошие плоды. На мой взгляд, нам удалось обыграть этот момент именно так. К великому несчастью, наш главный автор идеи и продюсер Миша Хлебородов уже не с нами, но он успел заложить фундамент к седьмому сезону. Мы внутренне посвящаем ему каждую серию, и теперь есть авторы, которые продолжают эту историю, но мы тоже делимся своими идеями, как дальше можно развивать проект", - сказал Куценко.Он отметил, что "Скорая помощь" – популярный народный сериал, его смотрят семьями, вся съемочная группа рада, что им удалось достигнуть такой творческой высоты. Куценко уверен, у каждого проекта есть свои достоинства, в этом сериале – это творческая свобода."Конечно, если дело касается медицинской части, то мы стараемся все сделать максимально достоверно. А вот когда играем линии своих персонажей, то, конечно, расслабляемся и валяем дурака в хорошем смысле. Ведь мы прекрасно разбираемся в материале и будто уже живем с этими героями на соседней улице. Сериал "Скорая помощь" – словно книга, которую нужно читать постепенно и нежелательно открывать с середины. Я отношу этот сериал к разделу полезных привычек. Он соткан из жизненных ситуаций, и эти петельки максимально выверены", - добавил Куценко.Режиссер Богдан Дробязко отметил, что в седьмом сезоне сериал как будто перезапускается: после потери памяти главный герой Кулыгин вновь сядет за руль скорой помощи, как и в начале истории, но уже в абсолютно другом состоянии. Он совершенно не помнит самого себя, но не потерял свой когнитивный навык. Кулыгин все так же хорошо водит машину, но вот медициной заниматься уже боится, потому что после потери памяти он не уверен в своих способностях и не хочет навредить кому-либо."Можно сказать, что это один из самых ярких внутренних конфликтов в сериале, вокруг которого собственно и строится вся история. Герой разрывается между своим талантом и внутренними сомнениями. Он способный человек, но не может себе позволить в полной мере вернуться к прежней работе из-за моральных принципов. В остальном все останется как всегда: шутки наших героев, различные перипетии и любовь, которая, безусловно, проходит красной линией через весь сериал. У нас вообще многое крутится вокруг любви: любви к профессии, к людям, как к близким, так и не очень. Самое сложное при этом сделать сериал не сильно наивным и простым, люди должны верить в то, что происходит на экране", - сказал Дробязко.Режиссёр поделился: команде проекта часто пишут дети и подростки, которые очень любят сериал. В социальных сетях много фан-групп, посвященных "Скорой помощи". Участников съемочной группы до сих пор удивляет, что этот проект так нравится молодому поколению, потому что "сериал совсем не про них, а про людей взрослых, со своими взрослыми проблемами".Впрочем, "Скорая помощь" - проект интересный и познавательный не только для зрителей любого возраста, но и для самих актеров. Александр Тютин, исполняющий роль Виктора Ломагина, рассказал, что во время съемок ему удалось научиться многим полезным навыкам из медицинской сферы."Моя жена периодически мается со спиной, ей прописали уколы, я их колю сам, по два в день, руку набил, пригодилось! Также могу измерить давление, могу даже катетер поставить, правда, не человеку, а собачке! Но сделать искусственное дыхание или какую-то реанимацию я бы не рискнул, - поделился актер. - В седьмом сезоне мой персонаж Владимир Ломагин будет не только лечить, но и писать врачебные мемуары. Это повлияет скорее на Виктора Ушакова, потому что он захочет стать главным героем этой книги, и ради этого будет специально договариваться с диспетчерами, чтобы они подкидывали очень сложные случаи. Впрочем, мой герой не особо верит в свои литературные таланты и раздает книгу только знакомым, чтобы они почитали и оценили произведение", - добавил Александр Тютин.Герой Степана Куликова Виктор Ушаков в новом сезоне сериала полностью погрузится в семейную жизнь. Он будет уговаривать свою жену Таню завести детей и даже будет приглядывать за ребенком Кулыгина, чтобы понять, каково это - быть родителями. Кроме того, Витя будет помогать Косте вернуть память. Степан Куликов поделился: съёмки проекта не перестают его удивлять неожиданными медицинскими фактами."Откровением нового сезона для меня оказался тот факт, что детям нельзя повязывать шарф на шею. Я даже представить не мог, что огромный процент детской смертности приходится на это. Они зацепляются ими за что-то, виснут на горках. В новом сезоне у нас как раз есть сюжет об этом. В одном из эпизодов мы с коллегами обсуждаем детей в перерыве, и мой герой видит, что парнишка повис на горке, зацепившись за нее шарфом. И мы его откачивали и смогли спасти. Эта сцена особенно отпечатался в памяти. Нас смело можно назвать семьей. Это совершенно другой уровень отношений, когда ты приходишь на съемочную площадку как домой и без притирок начинаешь работать. Поэтому каждый из нас всегда очень ждет нового сезона. У нас даже была идея поставить спектакль с персонажами нашего сериала", - сказал Куликов.Актриса Светлана Брюханова отметила, что в новом сезоне сериала ее героиня Люба столкнется с новыми медицинскими диагнозами, с трудностями материнства и со страхом потери близкого человека. Душевные терзания не покидают ее, ведь она продолжает безответно любить Кулыгина."В продолжении сериала у Любы очень много перепадов настроения, она девушка взрывная. Очень люблю эту роль: есть, куда расти и что играть. Если полюбила, то до изнеможения, если дружит, то преданно. Могу часами про нее говорить. Я, когда приходила в проект, очень нервничала и переживала, но быстро влилась в дружелюбную команду. У Степана Куликова очень задорная энергетика, и он просто одним своим видом поднимает мне настроение, Катя Федулова — приятная и отзывчивая, мы с ней в одно время присоединились к съемкам "Скорой помощи", Михаил Шилов — чудесный! Да вообще вся команда подобралась светлая и добрая, нет у нас ложки дёгтя в нашей бочке меда", - заключила Брюханова. Реклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: F7NfYUJCUneP4VSS6yg6

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, нтв (телеканал), гоша куценко, екатерина волкова (актриса), кино и сериалы