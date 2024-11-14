https://ria.ru/20241114/semki-1983743228.html

Бандерас и Колман рассказали о съемках новых "Приключений Паддингтона"

Бандерас и Колман рассказали о съемках новых "Приключений Паддингтона" - РИА Новости, 14.11.2024

Бандерас и Колман рассказали о съемках новых "Приключений Паддингтона"

ВКонтакте выпустила эксклюзивное интервью с Антонио Бандерасом и Оливией Колман. Актеры, присоединившиеся к касту новой части "Приключений Паддингтона",... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:30

2024-11-14T14:30

2024-11-14T14:30

россия

вконтакте

антонио бандерас

энтони хопкинс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983741803_0:0:808:454_1920x0_80_0_0_60d59b17303d9db7afc97fd2133dba83.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ВКонтакте выпустила эксклюзивное интервью с Антонио Бандерасом и Оливией Колман. Актеры, присоединившиеся к касту новой части "Приключений Паддингтона", рассказали про съемки, талант художников-постановщиков и вспомнили беседу с Энтони Хопкинсом про злодеев.Встреча с актерами была посвящена премьере "Приключений Паддингтона — 3". В новой части медвежонок становится гражданином Великобритании и вместе с семейством Браун отправляется в Перу, чтобы встретиться с тетушкой Люси. Герои знакомятся с новыми персонажами в исполнении Бандераса и Колман. В интервью актеры рассказали про съемки в Лондоне и большой вклад художников-постановщиков, обсудили мировую популярность медвежонка Паддингтона.По словам Оливии, в третьей части герои сталкиваются со множеством препятствий, размышляют о жизни, семье, отношениях с близкими, происхождении человека и его стремлениях. Все это естественным образом сохранится в сознании детей и взрослых, которые посмотрят фильм. Зрители могут перенять принципы главного героя и оценить его качества: доброту, нежность и сообразительность.Антонио в беседе с соцсетью отметил, что играть антагониста интереснее, чем положительного персонажа. В кино злодеи кажутся более "колоритными" и хранят некую интригу на протяжении всего фильма. Они не показывают свое истинное лицо с самого начала, а раскрываются постепенно."Я говорил об этом с Энтони Хопкинсом много лет назад. Он всегда находил злодеев более интересными. Хорошие парни плосковаты. Это правда. А вот злодей может развиваться разными способами. В „Приключениях Паддингтона — 3“ это даже удивительно. В какой-то момент зритель может подумать, что мой герой действительно злодей. Но в конце концов благодаря Паддингтону он приходит в себя. Медвежонок становится своеобразным фильтром, через который мой герой начинает по-новому понимать жизнь", — поделился Антонио Бандерас.Посмотреть интервью можно в официальном сообществе VK Видео и в сообществе кинокомпании "Вольга".К выходу фильма ВКонтакте и "Вольга" подготовили активности для пользователей соцсети. Можно примерить маску с гримасами популярного медвежонка. Самые креативные "медвежата" получат шанс выиграть призы: умную колонку VK Капсула Мини, экшен-камеру, фотоаппарат Polaroid и мерч фильма. Подробности конкурса по ссылке. С 15 ноября в VK Шагах будет доступен вызов "Приключения Паддингтона" на 100 000 шагов. Самым активным пешеходным путешественникам достанется виртуальная награда с медвежонком.В широкий российский прокат фильм выпускает компания "Вольга". Релиз в кинотеатрах состоится 28 ноября.

https://ria.ru/20241017/vk-1978549270.html

https://ria.ru/20241008/issledovanie-1976908488.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вконтакте, антонио бандерас, энтони хопкинс