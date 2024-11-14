https://ria.ru/20241114/selo-1983847485.html

ВСУ нанесли удар по селу в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по селу в Херсонской области - РИА Новости, 14.11.2024

ВСУ нанесли удар по селу в Херсонской области

Украинские войска обстреляли село Великие Копани в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T21:37

2024-11-14T21:37

2024-11-14T21:49

специальная военная операция на украине

херсонская область

скадовск

владимир сальдо

вооруженные силы украины

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Великие Копани в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. "Киевские боевики нанесли террористический удар по жилому сектору села Великие Копани Алешкинского муниципального округа. Один из снарядов попал в частный жилой дом, из-за чего пострадала женщина 1942 года рождения", — написал он в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что женщину доставили в больницу в Скадовске, где ей оказывают помощь.Кроме того, по словам Сальдо, в Новокаховском городском округе при обстреле со стороны ВСУ повреждения получила линия электропередачи. В результате без света остались три тысячи человек.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20241114/gorlovka-1983847326.html

https://ria.ru/20241114/ukraina-1983846309.html

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херсонская область , скадовск, владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия