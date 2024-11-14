https://ria.ru/20241114/sberbank-1983678563.html

Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества

Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 14.11.2024

Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества

Мошенники начали использовать новую комбинированную схему, которая предполагает вовлечение родственников и друзей жертвы, предупредили в пресс-службе Сбербанка. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T10:35

2024-11-14T10:35

2024-11-14T20:28

сбербанк россии

сбер

технологии

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мошенники начали использовать новую комбинированную схему, которая предполагает вовлечение родственников и друзей жертвы, предупредили в пресс-службе Сбербанка."Обман начинается со звонка с предложением получить доход от инвестиций с помощью персонального консультанта — личного "брокера", — говорится в релизе.После того как человек перевел деньги на счета злоумышленников, они создают поддельный личный кабинет, в котором отображаются "счет" и "доход от сделок", хотя никакой инвестиционной деятельности не ведется. Когда жертва обмана решает вывести деньги, у него запрашивают "налоговый код", для получения которого нужно оплатить комиссию.В этот момент начинается второй этап схемы, на котором злоумышленники вынуждают жертву вовлечь близких, которых также планируется обокрасть.Так, "инвестору", который уже потерял свои деньги, звонят якобы из Центробанка и сообщают, что его счет заморожен, так как клиента подозревают в мошенничестве. Для разблокировки счета предлагается найти доверенное лицо, которое сможет получить деньги.Человек обращается за помощью к кому-то из близких. Злоумышленники заявляют, что подозрения в мошенничестве подтвердились, и начинают угрожать конфискацией денег и имущества, судебными приставами, тюремным сроком, а чтобы этого избежать, необходимо перевести крупную сумму со счета доверенного лица.Затем жертва просит доверенное лицо совершить перевод по реквизитам мошенников, и оно переводит собственные деньги. Угрозы могут нарастать, и близких жертвы вынуждают взять кредит.Таким образом, аферисты заставляют вовлекать в схему все новых лиц и склоняют их продавать жилье, указали в "Сбере".Там призвали граждан сохранять бдительность и напомнили, что сотрудники ЦБ никогда не звонят физлицам, а явный признак мошенничества — обещание сверхдоходов при минимальных вложениях и усилиях.

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https://ria.ru/20241101/moshenniki-1981291673.html

https://ria.ru/20241110/moshenniki-1982899932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сбербанк россии, сбер, технологии