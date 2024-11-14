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Автодилер опроверг сообщения о пересмотре японских санкций - РИА Новости, 14.11.2024
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09:48 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/sanktsii-1983667236.html
Автодилер опроверг сообщения о пересмотре японских санкций
Автодилер опроверг сообщения о пересмотре японских санкций - РИА Новости, 14.11.2024
Автодилер опроверг сообщения о пересмотре японских санкций
Автодилер Александр Колевинский, уже более 20 лет специализирующийся на поставках в Россию автомобилей из Японии, разъяснил сообщения СМИ о том, что Токио якобы РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:48
2024-11-14T09:48
экономика
авто
россия
япония
токио
mercedes
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ТОКИО, 14 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Автодилер Александр Колевинский, уже более 20 лет специализирующийся на поставках в Россию автомобилей из Японии, разъяснил сообщения СМИ о том, что Токио якобы пересмотрел формулировки во введенных в августе 2023 года санкциях на экспорт в Россию автомобилей, по его словам, на самом деле ничего не изменилось: ни о каких "послаблениях" или "новых документах" в тех санкциях речи не идет. В СМИ ранее появились сообщения о том, что Япония якобы пересмотрела формулировки введенных в августе 2023 года санкций на экспорт в Россию автомобилей, в результате чего стал возможен ввоз в Россию некоторых видов авто. "Ни о каких "послаблениях" или "новых документах" во введенных в августе прошлого года санкциях на экспорт японских автомобилей в Россию речь не идет. Это было еще давно. В законодательстве к этим санкциям на автомобили тогда же было указано, какие именно гибриды запрещены к ввозу. То есть все, что не включено в категорию запрещенных к экспорту в Россию автомобилей, ввозить можно. Просто раньше это упускали из вида, а сейчас разобрались и обратили внимание. И сейчас спокойно можно ввозить те транспортные средства, которые не могут двигаться автономно только на электроустановке, условно говоря, с дополнительным аккумулятором, чтобы стронуться с места", - сказал Колевинский, который живет в Японии и уже более 20 лет специализируется на поставках в Россию автомобилей из этой страны. Он добавил, что возможность ввоза таких автомобилей коренным образом на рынок экспорта автомобилей из Японии в Россию не повлияет. "По факту ничего не изменилось. На рынок это тоже особого влияния не окажет. Эти машины составляют 0,05% от общего объема", - добавил автодилер. Речь идет о таких автомобилях как Honda с гибридной системой IMA (integrated motor Assist) – это, как правило, Honda Insight 2009-2015, Honda Fit 2009-2013 и другие, Mercedes C class W205, Suzuki Solio Hybrid, Suzuki Hustler Hybrid. Япония 9 августа 2023 года ввела очередной пакет санкций против России, согласно которому под запрет попадает экспорт в Россию всех электромобилей и гибридных автомобилей, которые могут двигаться только на аккумуляторе без привлечения двигателя, и бензиновых, дизельных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. В эту последнюю категорию попадают и так называемые "мягкие" гибриды, которым для движения необходим бензиновый двигатель. Таким образом, к экспорту из Японии в Россию допускаются автомобили с объемом двигателя менее 1,9 литра - бензиновые, дизельные и гибридные, всегда использующие при езде бензиновый или дизельный двигатель. Мягкий гибрид – автомобиль, в котором двигателю внутреннего сгорания (ДВС) помогает электромотор, тем самым улучшая динамику автомобиля. Такая машина не имеет возможности двигаться только на электрической тяге.
https://ria.ru/20241012/afera-1977700914.html
https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980091988.html
https://ria.ru/20241017/eksport-1978429075.html
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экономика, авто, россия, япония, токио, mercedes
Экономика, Авто, Россия, Япония, Токио, Mercedes
Автодилер опроверг сообщения о пересмотре японских санкций

Автодилер опроверг сообщения о пересмотре японских санкций по гибридным машинам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКлючи от автомобиля
Ключи от автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТОКИО, 14 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Автодилер Александр Колевинский, уже более 20 лет специализирующийся на поставках в Россию автомобилей из Японии, разъяснил сообщения СМИ о том, что Токио якобы пересмотрел формулировки во введенных в августе 2023 года санкциях на экспорт в Россию автомобилей, по его словам, на самом деле ничего не изменилось: ни о каких "послаблениях" или "новых документах" в тех санкциях речи не идет.
В СМИ ранее появились сообщения о том, что Япония якобы пересмотрела формулировки введенных в августе 2023 года санкций на экспорт в Россию автомобилей, в результате чего стал возможен ввоз в Россию некоторых видов авто.
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"Ни о каких "послаблениях" или "новых документах" во введенных в августе прошлого года санкциях на экспорт японских автомобилей в Россию речь не идет. Это было еще давно. В законодательстве к этим санкциям на автомобили тогда же было указано, какие именно гибриды запрещены к ввозу. То есть все, что не включено в категорию запрещенных к экспорту в Россию автомобилей, ввозить можно. Просто раньше это упускали из вида, а сейчас разобрались и обратили внимание. И сейчас спокойно можно ввозить те транспортные средства, которые не могут двигаться автономно только на электроустановке, условно говоря, с дополнительным аккумулятором, чтобы стронуться с места", - сказал Колевинский, который живет в Японии и уже более 20 лет специализируется на поставках в Россию автомобилей из этой страны.
Он добавил, что возможность ввоза таких автомобилей коренным образом на рынок экспорта автомобилей из Японии в Россию не повлияет.
"По факту ничего не изменилось. На рынок это тоже особого влияния не окажет. Эти машины составляют 0,05% от общего объема", - добавил автодилер.
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Речь идет о таких автомобилях как Honda с гибридной системой IMA (integrated motor Assist) – это, как правило, Honda Insight 2009-2015, Honda Fit 2009-2013 и другие, Mercedes C class W205, Suzuki Solio Hybrid, Suzuki Hustler Hybrid.
Япония 9 августа 2023 года ввела очередной пакет санкций против России, согласно которому под запрет попадает экспорт в Россию всех электромобилей и гибридных автомобилей, которые могут двигаться только на аккумуляторе без привлечения двигателя, и бензиновых, дизельных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. В эту последнюю категорию попадают и так называемые "мягкие" гибриды, которым для движения необходим бензиновый двигатель. Таким образом, к экспорту из Японии в Россию допускаются автомобили с объемом двигателя менее 1,9 литра - бензиновые, дизельные и гибридные, всегда использующие при езде бензиновый или дизельный двигатель.
Мягкий гибрид – автомобиль, в котором двигателю внутреннего сгорания (ДВС) помогает электромотор, тем самым улучшая динамику автомобиля. Такая машина не имеет возможности двигаться только на электрической тяге.
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