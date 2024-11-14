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Россия в рамках АТЭС затронула вопрос разработки мер по борьбе с санкциями - РИА Новости, 14.11.2024
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06:20 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/sanktsii-1983647711.html
Россия в рамках АТЭС затронула вопрос разработки мер по борьбе с санкциями
Россия в рамках АТЭС затронула вопрос разработки мер по борьбе с санкциями - РИА Новости, 14.11.2024
Россия в рамках АТЭС затронула вопрос разработки мер по борьбе с санкциями
Россия в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) затронула вопрос разработки мер по борьбе с санкциями, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T06:20
2024-11-14T06:20
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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Россия в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) затронула вопрос разработки мер по борьбе с санкциями, сообщил в интервью РИА Новости посол МИД по особым поручениям и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. "Разумеется, эти вопросы постоянно фигурируют в российских выступлениях. Причем все активнее об этом говорим не только мы. И это уже констатируется в различных исследованиях", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, затрагивала ли Россия во время встреч в рамках АТЭС тему разработки мер по борьбе с санкциями. По словам Бердыева, ряд экспертов объединения считают, что санкции мешают достижению устойчивого экономического роста. "На площадке АТЭС мы неоднократно становились свидетелями того, как целый ряд экспертов отмечал тот факт, что геоэкономическая фрагментация, геополитическая напряженность, санкции сегодня служат главным тормозом на пути к достижению устойчивого экономического роста и, что характерно, бьют они на самом деле не по тем, против кого направлены, а по тем, кто их принимает", - добавил Бердыев. По его словам, это можно видеть на примере Европы, которая, отказавшись от российских энергоносителей, искусственно поставив на паузу торговлю с Россией, переживает тяжелые времена, которые могут обернуться деиндустриализацией бывшей "мастерской мира". Кроме того, санкции часто используются как экономическое оружие, направленное на то, чтобы ослабить потенциал развивающихся стран, наиболее нуждающихся в таких важных ресурсах, как продовольствие, энергетика, современные технологии. По словам Бердыева, в силу вторичного режима применения незаконных рестрикций они несут огромные потери, лишаются доступа к эффективным, доступным и качественным товарам, которые поставляет Россия. "Мы работаем с партнерами в рамках различных форматов, в том числе в G20, в АТЭС, в рамках БРИКС с тем, чтобы переломить ситуацию к лучшему. Не всегда те идеи, которые мы озвучиваем и которые разделяются странами мирового большинства, находят немедленное отражение в итоговых коллективных документах. И мы понимаем почему", - сказал дипломат. Бердыев добавил, что такая работа не напрасна, поскольку идеи находят отклик и по ним ведется работа.
https://ria.ru/20241114/ates-1983645872.html
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большая двадцатка, россия, европа, брикс
Большая двадцатка, Россия, Европа, БРИКС
Россия в рамках АТЭС затронула вопрос разработки мер по борьбе с санкциями

Посол Бердыев: Россия в рамках АТЭС затронула вопрос по борьбе с санкциями

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Россия в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) затронула вопрос разработки мер по борьбе с санкциями, сообщил в интервью РИА Новости посол МИД по особым поручениям и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.
«
"Разумеется, эти вопросы постоянно фигурируют в российских выступлениях. Причем все активнее об этом говорим не только мы. И это уже констатируется в различных исследованиях", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, затрагивала ли Россия во время встреч в рамках АТЭС тему разработки мер по борьбе с санкциями.
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По словам Бердыева, ряд экспертов объединения считают, что санкции мешают достижению устойчивого экономического роста.
"На площадке АТЭС мы неоднократно становились свидетелями того, как целый ряд экспертов отмечал тот факт, что геоэкономическая фрагментация, геополитическая напряженность, санкции сегодня служат главным тормозом на пути к достижению устойчивого экономического роста и, что характерно, бьют они на самом деле не по тем, против кого направлены, а по тем, кто их принимает", - добавил Бердыев.
По его словам, это можно видеть на примере Европы, которая, отказавшись от российских энергоносителей, искусственно поставив на паузу торговлю с Россией, переживает тяжелые времена, которые могут обернуться деиндустриализацией бывшей "мастерской мира".
Кроме того, санкции часто используются как экономическое оружие, направленное на то, чтобы ослабить потенциал развивающихся стран, наиболее нуждающихся в таких важных ресурсах, как продовольствие, энергетика, современные технологии. По словам Бердыева, в силу вторичного режима применения незаконных рестрикций они несут огромные потери, лишаются доступа к эффективным, доступным и качественным товарам, которые поставляет Россия.
"Мы работаем с партнерами в рамках различных форматов, в том числе в G20, в АТЭС, в рамках БРИКС с тем, чтобы переломить ситуацию к лучшему. Не всегда те идеи, которые мы озвучиваем и которые разделяются странами мирового большинства, находят немедленное отражение в итоговых коллективных документах. И мы понимаем почему", - сказал дипломат.
Бердыев добавил, что такая работа не напрасна, поскольку идеи находят отклик и по ним ведется работа.
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