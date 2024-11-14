https://ria.ru/20241114/rzhd-1983776020.html
РЖД не хватает около 2,5 тысячи машинистов
РЖД не хватает около 2,5 тысячи машинистов - РИА Новости, 14.11.2024
РЖД не хватает около 2,5 тысячи машинистов
РЖД не хватает около 2,5 тысяч машинистов: сейчас их более 118 тысяч человек, а надо 120,5 тысяч, следует из слов замгендиректора компании Дмитрия Шаханова. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:35
2024-11-14T16:35
2024-11-14T16:35
экономика
ржд
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. РЖД не хватает около 2,5 тысяч машинистов: сейчас их более 118 тысяч человек, а надо 120,5 тысяч, следует из слов замгендиректора компании Дмитрия Шаханова. "…120,5 тысяч (машинистов - ред.). Сейчас общий процент укомплектованности 97,4%. Нехватка не такая большая", - ответил Шаханов на вопрос в интервью корпоративному телевидению компании РЖД-ТВ, сколько РЖД необходимо машинистов. Он рассказал, что в настоящее время в компании работает более 118 тысяч машинистов. РЖД ранее сообщали, что с ноября 2024 года увеличили зарплаты машинистов и их помощников на 15-20% и ввели выплату в 150 тысяч рублей при приеме на эти должности. Такое решение, поясняла монополия, принято правлением компании для повышения конкурентоспособности уровня оплаты труда работников локомотивных бригад.
https://ria.ru/20241114/rzhd-1983749636.html
https://ria.ru/20241018/mashinisty-1978640148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, ржд
РЖД не хватает около 2,5 тысячи машинистов
Замгендиректора Шаханов: РЖД не хватает около 2,5 тысячи машинистов
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. РЖД не хватает около 2,5 тысяч машинистов: сейчас их более 118 тысяч человек, а надо 120,5 тысяч, следует из слов замгендиректора компании Дмитрия Шаханова.
"…120,5 тысяч (машинистов - ред.). Сейчас общий процент укомплектованности 97,4%. Нехватка не такая большая", - ответил Шаханов на вопрос в интервью корпоративному телевидению компании РЖД-ТВ, сколько РЖД необходимо машинистов.
Он рассказал, что в настоящее время в компании работает более 118 тысяч машинистов.
РЖД ранее сообщали, что с ноября 2024 года увеличили зарплаты машинистов и их помощников на 15-20% и ввели выплату в 150 тысяч рублей при приеме на эти должности. Такое решение, поясняла монополия, принято правлением компании для повышения конкурентоспособности уровня оплаты труда работников локомотивных бригад.