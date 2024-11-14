https://ria.ru/20241114/rzhd-1983749636.html
РЖД выделили допсредства на повышение зарплат работников в регионах
РЖД выделили допсредства на повышение зарплат работников в регионах - РИА Новости, 14.11.2024
РЖД выделили допсредства на повышение зарплат работников в регионах
РЖД выделили дополнительно 20 миллиардов рублей на повышение заработных плат работников в регионах, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Шаханов. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:56
2024-11-14T14:56
2024-11-14T14:56
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. РЖД выделили дополнительно 20 миллиардов рублей на повышение заработных плат работников в регионах, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Шаханов. "Так называемые зональные надбавки, или зональные регулирования... правлением по инициативе генерального директора были приняты беспрецедентные решения, и в общей сложности были выделены дополнительные средства - 20 миллиардов рублей", - сказал Шаханов в интервью корпоративному телевидению РЖД – РЖД-ТВ. По его словам, обычно на зональные надбавки выделялось примерно 1,5-1,8 миллиарда рублей. "Теперь это было 20 миллиардов рублей дополнительных средств, которые, соответственно, пошли на улучшение, на повышение заработной платы точечно в конкретных регионах, конкретным профессиям, чтобы обеспечить ее конкурентоспособность", - пояснил Шаханов. Он утвердительно ответил на вопрос ведущей, будут ли выделяться еще средства на это дальше. Замглавы РЖД рассказал, что в настоящее время в холдинге РЖД всего работает 850 тысяч человек, в том числе 681 тысяча человек в материнской компании.
https://ria.ru/20241018/mashinisty-1978640148.html
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экономика, ржд, россия, общество
Экономика, РЖД, Россия, Общество
РЖД выделили допсредства на повышение зарплат работников в регионах
РЖД выделили 20 миллиардов рублей на повышение зарплат работников в регионах
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. РЖД выделили дополнительно 20 миллиардов рублей на повышение заработных плат работников в регионах, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Шаханов.
"Так называемые зональные надбавки, или зональные регулирования... правлением по инициативе генерального директора были приняты беспрецедентные решения, и в общей сложности были выделены дополнительные средства - 20 миллиардов рублей", - сказал Шаханов в интервью корпоративному телевидению РЖД
– РЖД-ТВ.
По его словам, обычно на зональные надбавки выделялось примерно 1,5-1,8 миллиарда рублей.
"Теперь это было 20 миллиардов рублей дополнительных средств, которые, соответственно, пошли на улучшение, на повышение заработной платы точечно в конкретных регионах, конкретным профессиям, чтобы обеспечить ее конкурентоспособность", - пояснил Шаханов.
Он утвердительно ответил на вопрос ведущей, будут ли выделяться еще средства на это дальше.
Замглавы РЖД рассказал, что в настоящее время в холдинге РЖД всего работает 850 тысяч человек, в том числе 681 тысяча человек в материнской компании.