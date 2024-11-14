https://ria.ru/20241114/ryutte-1983637063.html

Генсек НАТО признал, что Украина попала в проигрышное положение

Генсек НАТО признал, что Украина попала в проигрышное положение - РИА Новости, 14.11.2024

Генсек НАТО признал, что Украина попала в проигрышное положение

Украина оказалась в положении, при котором она теряет территории, нужно продолжать накачивать ее оружием, чтобы спасти ситуацию, заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T00:28

2024-11-14T00:28

2024-11-14T01:23

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Украина оказалась в положении, при котором она теряет территории, нужно продолжать накачивать ее оружием, чтобы спасти ситуацию, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте."Мы должны обеспечить продолжение поступления оборонной помощи Украине, чтобы Украина из положения, в котором она теряет территории, смогла стабилизировать фронт, а затем смогла забрать у россиян то, что было потеряно", — сказал Рютте журналистам в Польше, где он находится с однодневным визитом.Выступление генсека транслировалось на сайте альянса. Рютте, недавно возглавивший НАТО, регулярно призывает США и Европу наращивать помощь Киеву, чтобы "изменить траекторию конфликта".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти высказывания, отметила, что Рютте призывает не к деэскалации, а к продолжению "кровавой бойни".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241113/zakharova-1983414046.html

https://ria.ru/20241113/bayden-1983628671.html

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украина, россия, марк рютте, сергей лавров, нато, выборы президента сша — 2024, киев, в мире