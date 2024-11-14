https://ria.ru/20241114/ryba-1983733405.html

Исследование показало, как часто россияне едят красную рыбу

Исследование показало, как часто россияне едят красную рыбу - РИА Новости, 14.11.2024

Исследование показало, как часто россияне едят красную рыбу

Две трети россиян регулярно едят рыбу, причем 59% - красную и не реже раза в месяц, и только 3% не едят ее вообще, такие результаты совместного исследования... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:46

2024-11-14T13:46

2024-11-14T13:46

общество

россия

кирилл родин

вциом

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Две трети россиян регулярно едят рыбу, причем 59% - красную и не реже раза в месяц, и только 3% не едят ее вообще, такие результаты совместного исследования ВЦИОМ и компании "Инарктика" озвучил журналистам директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. "59% россиян едят красную рыбу не реже раза в месяц… 65% без термической обработки, термически обработанную - 59%", - рассказал он. При этом в целом 67% россиян регулярно едят рыбу: 13% несколько раз в неделю, 22% - раз в неделю, 32% - несколько раз в месяц. Порядка 15% опрошенных едят ее раз в месяц, еще 15% - еще реже, и только 3% не едят ее вообще. Родин отметил, что 76% от тех, кто уже ест рыбу, хотели бы есть ее чаще, в особенности красную. Говоря о том, в каком виде россияне едят красную рыбу, он рассказал, что чаще всего (60% респондентов) выбирают кусок рыбы или стейк, 48% - в бутербродах, 35% - в роллах и суши. При этом 91% опрошенных едят красную рыбу чаще дома, 30% - в гостях, 21% - в ресторане и 18% - в кафе (было доступно несколько вариантов ответа). При выборе красной свежей рыбы 68% респондентов смотрят на цену, 63% - на внешний вид. Срок годности - на третьем месте по важности, его выбрали 43% опрошенных. Далее следуют размер и вес рыбы, чищенная она или нет, происхождение, страна производства и сорт. Причем отечественную красную рыбу выбирает абсолютное большинство респондентов - 73%. Среди них 34% - потому что поддерживают отечественного производителя, а 21% - больше ему доверяют. Лишь 7% делают такой выбор, потому что она дешевле. Те же, кто выбирают импортную рыбу, предпочитают ее в том числе полагая, что она качественнее. Причем чаще декларируют поддержку российской продукции потребители старше 35 лет, отметил Родин. "Российскую рыбу чаще выбирают с увеличением возраста, но я бы обратил внимание, что молодежь … большинство (говоря о происхождении рыбы - ред.) говорит "мне все равно, не обращаю на это внимание", - добавил он. В то же время молодежь чаще выбирает аквакультурную красную рыбу (в том числе выращенную на фермерском хозяйстве), а по мере увеличения возраста потребители чаще склоняются к дикой. При этом термин аквакультура воспринимается россиянами чаще позитивно или нейтрально, добавил Родин. Он подчеркнул, что главная задача в настоящее время - обеспечить каждого россиянина возможностью приобрести качественную и доступную по цене рыбу: "Спрос есть, предложения не хватает". В исследовании приняли участие 1696 респондентов из 83 регионов России старше 18 лет.

https://ria.ru/20241030/steyk-1980825781.html

https://ria.ru/20241002/zakuski-1968917451.html

https://ria.ru/20241011/fas-1977682764.html

https://ria.ru/20241012/ryba-1977712785.html

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общество, россия, кирилл родин, вциом