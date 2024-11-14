Рейтинг@Mail.ru
Рубио рассказал, как будет работать над достижением мира - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/rubio-1983714404.html
Рубио рассказал, как будет работать над достижением мира
Рубио рассказал, как будет работать над достижением мира - РИА Новости, 14.11.2024
Рубио рассказал, как будет работать над достижением мира
Предложенный победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что на своём посту он намерен работать над... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:54
2024-11-14T12:54
в мире
флорида
сша
китай
дональд трамп
марко рубио
владимир батюк
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982391362_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_0be4dec76ba4a46dedc0038325d3ad32.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Предложенный победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что на своём посту он намерен работать над достижением мира с позиции силы и ставить интересы США превыше всего. Ранее Трамп объявил о решении выдвинуть сенатора Рубио (от штата Флорида) на должность госсекретаря. Рубио находится под персональными санкциями, включая запрет на въезд в РФ. "Возглавлять государственный департамент США - это огромная ответственность, и я удостоен доверием, которое оказал мне президент Трамп. Будучи государственным секретарём я буду работать каждый день, чтобы реализовать его внешнеполитическую повестку. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир с позиции силы и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего", - написал Рубио в своём аккаунте в социальной сети Х. Рубио добавил, что ожидает поддержки своих коллег в сенате США, который должен утвердить его в должности, чтобы у Трампа была "своя команда" по национальной безопасности и внешней политике. Ранее глава центра Военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк заявил РИА Новости, что Марко Рубио не поддержит "формулу мира" Владимира Зеленского, он жесткий политик, который будет "добиваться мира" с позиции силы. Рубио, родившийся в Майами в семье кубинских иммигрантов, с 2011 года представляет штат Флорида в сенате США. До этого он занимал пост спикера палаты представителей штата Флорида. Рубио известен своими жёсткими взглядами на внешнюю политику, включая необходимость усиления конкуренции с Китаем, поддержку Израиля и противодействие ядерной программе Ирана. Он придерживается жестких взглядов в отношении КНР и России, а также находится под персональными санкциями МИД РФ, ему в том числе запрещен въезд в страну. Кроме того, Рубио активно выступает за экономические реформы, включая снижение налогов и сокращение государственных расходов, а также за укрепление национальной безопасности. Его деятельность в сенате включает авторство законопроекта о реформе иммиграционной системы, принятие закона о предотвращении использования принудительного труда уйгуров и поддержку программ помощи ветеранам. Выбор в пользу назначения Рубио на пост государственного секретаря был сделан на фоне озвученных Трампом обещаний изменить текущий внешнеполитический курс США, сфокусировав его на укреплении позиций страны на мировой арене.
https://ria.ru/20241114/zaharova-1983699526.html
https://ria.ru/20170618/1496771147.html
https://ria.ru/20241113/tramp-1983500568.html
флорида
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982391362_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_ae9e84fd1dfae91bbf17a1a4dd294d2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, флорида, сша, китай, дональд трамп, марко рубио, владимир батюк, выборы президента сша — 2024
В мире, Флорида, США, Китай, Дональд Трамп, Марко Рубио, Владимир Батюк, Выборы президента США — 2024
Рубио рассказал, как будет работать над достижением мира

Рубио заявил, что будет работать над достижением мира с позиции силы

© AP Photo / Matt RourkeСенатор Марко Рубио
Сенатор Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Сенатор Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Предложенный победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что на своём посту он намерен работать над достижением мира с позиции силы и ставить интересы США превыше всего.
Ранее Трамп объявил о решении выдвинуть сенатора Рубио (от штата Флорида) на должность госсекретаря. Рубио находится под персональными санкциями, включая запрет на въезд в РФ.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Захарова ответила на вопрос об исключении Рубио из санкционного списка
Вчера, 11:53
"Возглавлять государственный департамент США - это огромная ответственность, и я удостоен доверием, которое оказал мне президент Трамп. Будучи государственным секретарём я буду работать каждый день, чтобы реализовать его внешнеполитическую повестку. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир с позиции силы и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего", - написал Рубио в своём аккаунте в социальной сети Х.
Рубио добавил, что ожидает поддержки своих коллег в сенате США, который должен утвердить его в должности, чтобы у Трампа была "своя команда" по национальной безопасности и внешней политике.
Ранее глава центра Военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк заявил РИА Новости, что Марко Рубио не поддержит "формулу мира" Владимира Зеленского, он жесткий политик, который будет "добиваться мира" с позиции силы.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.06.2017
Марко Рубио: расследование "вмешательства России" отвечает интересам Трампа
18 июня 2017, 17:12
Рубио, родившийся в Майами в семье кубинских иммигрантов, с 2011 года представляет штат Флорида в сенате США. До этого он занимал пост спикера палаты представителей штата Флорида. Рубио известен своими жёсткими взглядами на внешнюю политику, включая необходимость усиления конкуренции с Китаем, поддержку Израиля и противодействие ядерной программе Ирана. Он придерживается жестких взглядов в отношении КНР и России, а также находится под персональными санкциями МИД РФ, ему в том числе запрещен въезд в страну.
Кроме того, Рубио активно выступает за экономические реформы, включая снижение налогов и сокращение государственных расходов, а также за укрепление национальной безопасности. Его деятельность в сенате включает авторство законопроекта о реформе иммиграционной системы, принятие закона о предотвращении использования принудительного труда уйгуров и поддержку программ помощи ветеранам.
Выбор в пользу назначения Рубио на пост государственного секретаря был сделан на фоне озвученных Трампом обещаний изменить текущий внешнеполитический курс США, сфокусировав его на укреплении позиций страны на мировой арене.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
СМИ рассказали, как Трамп подбирает кандидатов на посты во внешней политике
13 ноября, 13:01
 
В миреФлоридаСШАКитайДональд ТрампМарко РубиоВладимир БатюкВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала