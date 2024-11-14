https://ria.ru/20241114/rubio-1983714404.html

Рубио рассказал, как будет работать над достижением мира

Рубио рассказал, как будет работать над достижением мира - РИА Новости, 14.11.2024

Рубио рассказал, как будет работать над достижением мира

Предложенный победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что на своём посту он намерен работать над... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:54

2024-11-14T12:54

2024-11-14T12:54

в мире

флорида

сша

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владимир батюк

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Предложенный победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что на своём посту он намерен работать над достижением мира с позиции силы и ставить интересы США превыше всего. Ранее Трамп объявил о решении выдвинуть сенатора Рубио (от штата Флорида) на должность госсекретаря. Рубио находится под персональными санкциями, включая запрет на въезд в РФ. "Возглавлять государственный департамент США - это огромная ответственность, и я удостоен доверием, которое оказал мне президент Трамп. Будучи государственным секретарём я буду работать каждый день, чтобы реализовать его внешнеполитическую повестку. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир с позиции силы и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего", - написал Рубио в своём аккаунте в социальной сети Х. Рубио добавил, что ожидает поддержки своих коллег в сенате США, который должен утвердить его в должности, чтобы у Трампа была "своя команда" по национальной безопасности и внешней политике. Ранее глава центра Военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк заявил РИА Новости, что Марко Рубио не поддержит "формулу мира" Владимира Зеленского, он жесткий политик, который будет "добиваться мира" с позиции силы. Рубио, родившийся в Майами в семье кубинских иммигрантов, с 2011 года представляет штат Флорида в сенате США. До этого он занимал пост спикера палаты представителей штата Флорида. Рубио известен своими жёсткими взглядами на внешнюю политику, включая необходимость усиления конкуренции с Китаем, поддержку Израиля и противодействие ядерной программе Ирана. Он придерживается жестких взглядов в отношении КНР и России, а также находится под персональными санкциями МИД РФ, ему в том числе запрещен въезд в страну. Кроме того, Рубио активно выступает за экономические реформы, включая снижение налогов и сокращение государственных расходов, а также за укрепление национальной безопасности. Его деятельность в сенате включает авторство законопроекта о реформе иммиграционной системы, принятие закона о предотвращении использования принудительного труда уйгуров и поддержку программ помощи ветеранам. Выбор в пользу назначения Рубио на пост государственного секретаря был сделан на фоне озвученных Трампом обещаний изменить текущий внешнеполитический курс США, сфокусировав его на укреплении позиций страны на мировой арене.

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https://ria.ru/20170618/1496771147.html

https://ria.ru/20241113/tramp-1983500568.html

флорида

сша

китай

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в мире, флорида, сша, китай, дональд трамп, марко рубио, владимир батюк, выборы президента сша — 2024