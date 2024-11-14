https://ria.ru/20241114/rostelekom-1983852090.html
Топ-менеджера "Ростелекома" арестовали по делу о мошенничестве
Топ-менеджера "Ростелекома" арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 14.11.2024
Топ-менеджера "Ростелекома" арестовали по делу о мошенничестве
Басманный суд Москвы арестовал директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимира... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T22:24
2024-11-14T22:24
2024-11-14T22:51
москва
происшествия
ростелеком
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838414307_0:321:3006:2011_1920x0_80_0_0_e0db0ac5f537890950731049e53130fe.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимира Шадрина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в инстанции."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шадрина Владимира Андреевича до 12 января", — сказала собеседница агентства.Шадрину вменяется мошенничество в особо крупном размере по четвертой части статьи 159 Уголовного кодекса.Кроме того, суд арестовал гендиректора компании "Комплаинс Софт" Антона Менчица по аналогичной статье.Согласно информации на официальном сайте компании, Владимир Шадрин занимал должность директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком".В пресс-службе компании заявили РИА Новости, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные детали сообщить отказались.Как писала газета "Коммерсантъ", оба фигуранта могут быть причастны к хищению 180 миллионов рублей, которые выделялись на закупку лицензий для программного обеспечения.
https://ria.ru/20241114/nikolov-1983841208.html
https://realty.ria.ru/20241114/kopajgorodskie-1983771365.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838414307_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_990c9d6a4b756bb9870d1d78d809bfcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, ростелеком, россия
Москва, Происшествия, Ростелеком, Россия
Топ-менеджера "Ростелекома" арестовали по делу о мошенничестве
Суд арестовал главу департамента "Ростелекома" Шадрина по делу о мошенничестве
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимира Шадрина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в инстанции.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шадрина Владимира Андреевича до 12 января", — сказала собеседница агентства.
Шадрину вменяется мошенничество в особо крупном размере по четвертой части статьи 159 Уголовного кодекса.
Кроме того, суд арестовал гендиректора компании "Комплаинс Софт" Антона Менчица по аналогичной статье.
Согласно информации на официальном сайте компании, Владимир Шадрин занимал должность директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком".
В пресс-службе компании заявили РИА Новости, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные детали сообщить отказались.
Как писала газета "Коммерсантъ", оба фигуранта могут быть причастны к хищению 180 миллионов рублей, которые выделялись на закупку лицензий для программного обеспечения.