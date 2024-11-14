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Топ-менеджера "Ростелекома" арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 14.11.2024
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22:24 14.11.2024 (обновлено: 22:51 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/rostelekom-1983852090.html
Топ-менеджера "Ростелекома" арестовали по делу о мошенничестве
Топ-менеджера "Ростелекома" арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 14.11.2024
Топ-менеджера "Ростелекома" арестовали по делу о мошенничестве
Басманный суд Москвы арестовал директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимира... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T22:24
2024-11-14T22:51
москва
происшествия
ростелеком
россия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимира Шадрина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в инстанции."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шадрина Владимира Андреевича до 12 января", — сказала собеседница агентства.Шадрину вменяется мошенничество в особо крупном размере по четвертой части статьи 159 Уголовного кодекса.Кроме того, суд арестовал гендиректора компании "Комплаинс Софт" Антона Менчица по аналогичной статье.Согласно информации на официальном сайте компании, Владимир Шадрин занимал должность директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком".В пресс-службе компании заявили РИА Новости, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные детали сообщить отказались.Как писала газета "Коммерсантъ", оба фигуранта могут быть причастны к хищению 180 миллионов рублей, которые выделялись на закупку лицензий для программного обеспечения.
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москва, происшествия, ростелеком, россия
Москва, Происшествия, Ростелеком, Россия
Топ-менеджера "Ростелекома" арестовали по делу о мошенничестве

Суд арестовал главу департамента "Ростелекома" Шадрина по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Ростелеком"
Логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимира Шадрина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в инстанции.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шадрина Владимира Андреевича до 12 января", — сказала собеседница агентства.
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Шадрину вменяется мошенничество в особо крупном размере по четвертой части статьи 159 Уголовного кодекса.
Кроме того, суд арестовал гендиректора компании "Комплаинс Софт" Антона Менчица по аналогичной статье.
Согласно информации на официальном сайте компании, Владимир Шадрин занимал должность директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком".
В пресс-службе компании заявили РИА Новости, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные детали сообщить отказались.
Как писала газета "Коммерсантъ", оба фигуранта могут быть причастны к хищению 180 миллионов рублей, которые выделялись на закупку лицензий для программного обеспечения.
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