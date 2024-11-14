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Следствие попросило арестовать главу одного из департаментов "Ростелекома"
Следствие попросило арестовать главу одного из департаментов "Ростелекома" - РИА Новости, 14.11.2024
Следствие попросило арестовать главу одного из департаментов "Ростелекома"
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте директора Департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:03
2024-11-14T19:03
2024-11-14T19:03
происшествия
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россия
басманный суд г. москвы
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте директора Департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимира Шадрина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шадрина Владимира Андреевича", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что ему вменяется мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. Согласно информации на официальном сайте компании, Шадрин занимал должность директора Департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком". В пресс-службе компании заявили РИА Новости, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные подробности сообщить отказались.
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происшествия, ростелеком, россия, басманный суд г. москвы
Происшествия, Ростелеком, Россия, Басманный суд г. Москвы
Следствие попросило арестовать главу одного из департаментов "Ростелекома"
Следствие просит арестовать главу одного из департаментов "Ростелекома" Шадрина
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте директора Департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимира Шадрина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шадрина Владимира Андреевича", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что ему вменяется мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ.
Согласно информации на официальном сайте компании, Шадрин занимал должность директора Департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком".
В пресс-службе компании заявили РИА Новости, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные подробности сообщить отказались.