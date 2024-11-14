https://ria.ru/20241114/rostelekom-1983826406.html

Следствие попросило арестовать главу одного из департаментов "Ростелекома"

Следствие попросило арестовать главу одного из департаментов "Ростелекома" - РИА Новости, 14.11.2024

Следствие попросило арестовать главу одного из департаментов "Ростелекома"

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте директора Департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T19:03

2024-11-14T19:03

2024-11-14T19:03

происшествия

ростелеком

россия

басманный суд г. москвы

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте директора Департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимира Шадрина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шадрина Владимира Андреевича", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что ему вменяется мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. Согласно информации на официальном сайте компании, Шадрин занимал должность директора Департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком". В пресс-службе компании заявили РИА Новости, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные подробности сообщить отказались.

https://ria.ru/20241114/wildberries-1983769767.html

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происшествия, ростелеком, россия, басманный суд г. москвы