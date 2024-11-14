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Следствие попросило арестовать главу одного из департаментов "Ростелекома" - РИА Новости, 14.11.2024
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19:03 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/rostelekom-1983826406.html
Следствие попросило арестовать главу одного из департаментов "Ростелекома"
Следствие попросило арестовать главу одного из департаментов "Ростелекома" - РИА Новости, 14.11.2024
Следствие попросило арестовать главу одного из департаментов "Ростелекома"
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте директора Департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:03
2024-11-14T19:03
происшествия
ростелеком
россия
басманный суд г. москвы
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте директора Департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимира Шадрина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шадрина Владимира Андреевича", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что ему вменяется мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. Согласно информации на официальном сайте компании, Шадрин занимал должность директора Департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком". В пресс-службе компании заявили РИА Новости, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные подробности сообщить отказались.
https://ria.ru/20241114/wildberries-1983769767.html
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происшествия, ростелеком, россия, басманный суд г. москвы
Происшествия, Ростелеком, Россия, Басманный суд г. Москвы
Следствие попросило арестовать главу одного из департаментов "Ростелекома"

Следствие просит арестовать главу одного из департаментов "Ростелекома" Шадрина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовый логотип компании "Ростелеком"
Новый логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Новый логотип компании "Ростелеком". Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте директора Департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимира Шадрина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шадрина Владимира Андреевича", - сказала собеседница агентства.
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Она добавила, что ему вменяется мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ.
Согласно информации на официальном сайте компании, Шадрин занимал должность директора Департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком".
В пресс-службе компании заявили РИА Новости, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные подробности сообщить отказались.
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