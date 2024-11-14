https://ria.ru/20241114/rostekh-1983801409.html
"Ростех" пригласил Кологривого в ОАК
"Ростех" пригласил Кологривого в ОАК - РИА Новости, 14.11.2024
"Ростех" пригласил Кологривого в ОАК
Госкорпорация "Ростех" пригласила актёра Никиту Кологривого в гости в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК), чтобы рассказать о преимуществах... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:38
2024-11-14T17:38
2024-11-14T17:38
никита кологривый
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
общество
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МОСКВА, 14 ноя -РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" пригласила актёра Никиту Кологривого в гости в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК), чтобы рассказать о преимуществах российских самолётов, говорится в сообщении компании. Накануне райдер Кологривого опубликовали в одном из Telegram-каналов. Согласно нему, молодой актёр отказывается совершать рейсы на российских самолётах Superjet. "Если Никита не идёт к "Суперджету", "Суперджет" идёт к нему... Вас лично приглашаем в гости в ОАК, где вам расскажут об истории отечественного авиастроения и помогут узнать, почему "Суперджет" считается одной из самых надёжных "рабочих лошадок" гражданской авиации. Ведь сегодня эти красавцы носят ливреи сразу нескольких уважаемых авиакомпаний страны. Увлекательную экскурсию гарантируем. Слово пацана!" - отметили в корпорации. В "Ростехе" добавили, что изучили райдер актёра и посоветовали менеджеру артиста запомнить имя великого авиаконструктора Павла Осиповича Сухого.
https://ria.ru/20240608/pmef-1951593112.html
https://ria.ru/20240517/samolet-1946563961.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никита кологривый, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet 100 (ssj100), общество
Никита Кологривый, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Общество
"Ростех" пригласил Кологривого в ОАК
"Ростех" пригласил актера Кологривого в гости в ОАК для знакомства с Superjet