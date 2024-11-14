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"Ростех" пригласил Кологривого в ОАК - РИА Новости, 14.11.2024
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17:38 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/rostekh-1983801409.html
"Ростех" пригласил Кологривого в ОАК
"Ростех" пригласил Кологривого в ОАК - РИА Новости, 14.11.2024
"Ростех" пригласил Кологривого в ОАК
Госкорпорация "Ростех" пригласила актёра Никиту Кологривого в гости в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК), чтобы рассказать о преимуществах... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:38
2024-11-14T17:38
никита кологривый
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
общество
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МОСКВА, 14 ноя -РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" пригласила актёра Никиту Кологривого в гости в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК), чтобы рассказать о преимуществах российских самолётов, говорится в сообщении компании. Накануне райдер Кологривого опубликовали в одном из Telegram-каналов. Согласно нему, молодой актёр отказывается совершать рейсы на российских самолётах Superjet. "Если Никита не идёт к "Суперджету", "Суперджет" идёт к нему... Вас лично приглашаем в гости в ОАК, где вам расскажут об истории отечественного авиастроения и помогут узнать, почему "Суперджет" считается одной из самых надёжных "рабочих лошадок" гражданской авиации. Ведь сегодня эти красавцы носят ливреи сразу нескольких уважаемых авиакомпаний страны. Увлекательную экскурсию гарантируем. Слово пацана!" - отметили в корпорации. В "Ростехе" добавили, что изучили райдер актёра и посоветовали менеджеру артиста запомнить имя великого авиаконструктора Павла Осиповича Сухого.
https://ria.ru/20240608/pmef-1951593112.html
https://ria.ru/20240517/samolet-1946563961.html
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никита кологривый, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet 100 (ssj100), общество
Никита Кологривый, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Общество
"Ростех" пригласил Кологривого в ОАК

"Ростех" пригласил актера Кологривого в гости в ОАК для знакомства с Superjet

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Никита Кологривый
Актер Никита Кологривый - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актер Никита Кологривый. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя -РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" пригласила актёра Никиту Кологривого в гости в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК), чтобы рассказать о преимуществах российских самолётов, говорится в сообщении компании.
Накануне райдер Кологривого опубликовали в одном из Telegram-каналов. Согласно нему, молодой актёр отказывается совершать рейсы на российских самолётах Superjet.
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"Если Никита не идёт к "Суперджету", "Суперджет" идёт к нему... Вас лично приглашаем в гости в ОАК, где вам расскажут об истории отечественного авиастроения и помогут узнать, почему "Суперджет" считается одной из самых надёжных "рабочих лошадок" гражданской авиации. Ведь сегодня эти красавцы носят ливреи сразу нескольких уважаемых авиакомпаний страны. Увлекательную экскурсию гарантируем. Слово пацана!" - отметили в корпорации.
В "Ростехе" добавили, что изучили райдер актёра и посоветовали менеджеру артиста запомнить имя великого авиаконструктора Павла Осиповича Сухого.
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Никита КологривыйРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Общество
 
 
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