https://ria.ru/20241114/rostekh-1983801409.html

"Ростех" пригласил Кологривого в ОАК

"Ростех" пригласил Кологривого в ОАК - РИА Новости, 14.11.2024

"Ростех" пригласил Кологривого в ОАК

Госкорпорация "Ростех" пригласила актёра Никиту Кологривого в гости в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК), чтобы рассказать о преимуществах... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:38

2024-11-14T17:38

2024-11-14T17:38

никита кологривый

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

общество

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МОСКВА, 14 ноя -РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" пригласила актёра Никиту Кологривого в гости в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК), чтобы рассказать о преимуществах российских самолётов, говорится в сообщении компании. Накануне райдер Кологривого опубликовали в одном из Telegram-каналов. Согласно нему, молодой актёр отказывается совершать рейсы на российских самолётах Superjet. "Если Никита не идёт к "Суперджету", "Суперджет" идёт к нему... Вас лично приглашаем в гости в ОАК, где вам расскажут об истории отечественного авиастроения и помогут узнать, почему "Суперджет" считается одной из самых надёжных "рабочих лошадок" гражданской авиации. Ведь сегодня эти красавцы носят ливреи сразу нескольких уважаемых авиакомпаний страны. Увлекательную экскурсию гарантируем. Слово пацана!" - отметили в корпорации. В "Ростехе" добавили, что изучили райдер актёра и посоветовали менеджеру артиста запомнить имя великого авиаконструктора Павла Осиповича Сухого.

https://ria.ru/20240608/pmef-1951593112.html

https://ria.ru/20240517/samolet-1946563961.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

никита кологривый, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet 100 (ssj100), общество